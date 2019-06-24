Kocaeli'de İmamoğlu'nu ilk tebrik eden AKP'li vekil...

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven 23 Haziran seçimleriyle ilgili olarak resmi olmayan kesin sonuçları açıkladı. Güven, "İmamoğlu % 54.21 oranla 4 milyon 741 bin 868 oy, Yıldırım % 44.99 oranla 3 milyon 935 bin 453 oy aldı" dedi. Bu sonuçlarla İmamoğlu ile Yıldırım arasındaki fark ise 806 bin 715 oldu. AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz da İstanbul seçimleri için bir açıklama yaptı. Yılmaz Kocaeli'de İmamoğlu'nu tebrik eden ilk AKP’li vekil oldu.

“TEBRİK EDİYORUM”

Yılmaz’ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“TAKDİR ALLAH’IN, SÖZ DE KARAR DA MİLLETİNDİR! Aziz Milletimiz, İstanbullular son sözünü söyledi, kararını verdi. Milletimizin kararı başımız gözümüz üstündedir. Milletimizin sandıkta verdiği mesajı, uyarıyı iyi okumak da boynumuzun borcudur. Seçim sonuçlarının İstanbul için hayırlı olmasını diliyor, seçilen Ekrem İmamoğlu’nu ve siyasi olgunluğu ve gayreti ile İstanbul’a hizmet etmek için yarışan Binali Yıldırım’ı tebrik ediyorum. Umarız, seçilen Başkan söylediği gibi “ideolojik düşmanlık gütmeden, kucaklayıcı bir anlayışla” İstanbul’a hizmet eder.”