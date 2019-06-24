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Kocaeli'de İmamoğlu'nu ilk tebrik eden AKP'li vekil...

AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz da İstanbul seçimleri için bir açıklama yaptı. Yılmaz, Kocaeli'de İmamoğlu'nu tebrik eden ilk AKP’li vekil oldu.
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Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven 23 Haziran seçimleriyle ilgili olarak resmi olmayan kesin sonuçları açıkladı. Güven, "İmamoğlu % 54.21 oranla 4 milyon 741 bin 868 oy, Yıldırım % 44.99 oranla 3 milyon 935 bin 453 oy aldı" dedi. Bu sonuçlarla İmamoğlu ile Yıldırım arasındaki fark ise 806 bin 715 oldu. AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz da İstanbul seçimleri için bir açıklama yaptı. Yılmaz Kocaeli'de İmamoğlu'nu tebrik eden ilk AKP’li vekil oldu.

“TEBRİK EDİYORUM”

Yılmaz’ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“TAKDİR ALLAH’IN, SÖZ DE KARAR DA MİLLETİNDİR! Aziz Milletimiz, İstanbullular son sözünü söyledi, kararını verdi. Milletimizin kararı başımız gözümüz üstündedir. Milletimizin sandıkta verdiği mesajı, uyarıyı iyi okumak da boynumuzun borcudur. Seçim sonuçlarının İstanbul için hayırlı olmasını diliyor, seçilen Ekrem İmamoğlu’nu ve siyasi olgunluğu ve gayreti ile İstanbul’a hizmet etmek için yarışan Binali Yıldırım’ı tebrik ediyorum. Umarız, seçilen Başkan söylediği gibi “ideolojik düşmanlık gütmeden, kucaklayıcı bir anlayışla” İstanbul’a hizmet eder.”

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Yorumlar

(2)
02

Kibarcik - vekıl efenddı bir noksan işin yalancı ıst bel baş nıtebrık etmen kalmıştı tebrıkler ne kadarmutevazı etık bır davranış sen önce sıbel hanıma verılmıyen 10.000 oyu zayı edenlerı arastır veselam

Yanıtla . 0Beğen 24 Haziran 23:47
01

Çarşi-merkez - AÇIK SÖYLÜYORUM BELEDİYELERİN SIRTINDAN GEÇİNENLER HER KİM OLURSA OLSUN DERHAL BELEDİYELERİN SIRTINDAN İNSİNLER....HAYIRDA HASENATTA KİŞİLERİN KENDİ İMKANLARI İLE YAPILIR BELEDİYENİNDE ELBETTE KATKISI OLUR AMA BELEDİYE ADINA YAPAR HER TÜRLÜ İMKANI BELEDİYEDEN ALACAKSIN HAYIR YAPIYORUM DİYECEKSİN İŞTE BURASI YANLIŞ

Yanıtla . 2Beğen 24 Haziran 15:15

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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