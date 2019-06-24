TÜPRAŞ işçisi, eylem hazırlığında

TÜPRAŞ’ta devam eden görüşmelerin 16’ıncı oturumundan da sonuç çıkmaması sonrası 4 bin 200 işçiyi ilgilendiren görüşmelerde yine sonuç alınamadı. TÜPRAŞ işçisi kazanılmış haklarından vazgeçmezken, işveren tarafı sosyal haklarda düşüş içeren maddelerde ve sözleşmenin 3 yıl olmasında diretmeye devam ediyor. Yüksek Hakem Kurulu’nun başladığı süreçte iki taraf görüşmelerine devam ederken sonuç alınamaması Yüksek Hakem Kurulu süreci sonrası konunun mahkemeye taşınması bekleniyor. Gren hakkının bulunmadığı TÜPRAŞ’ta işçiler ilk eylemlerini geçtiğimiz gün yaparken eylemelerin büyüyerek devam etmesi bekleniyor.