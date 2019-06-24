TÜPRAŞ’ta devam eden görüşmelerin 16’ıncı oturumundan da sonuç çıkmaması sonrası 4 bin 200 işçiyi ilgilendiren görüşmelerde yine sonuç alınamadı. TÜPRAŞ işçisi kazanılmış haklarından vazgeçmezken, işveren tarafı sosyal haklarda düşüş içeren maddelerde ve sözleşmenin 3 yıl olmasında diretmeye devam ediyor. Yüksek Hakem Kurulu’nun başladığı süreçte iki taraf görüşmelerine devam ederken sonuç alınamaması Yüksek Hakem Kurulu süreci sonrası konunun mahkemeye taşınması bekleniyor. Gren hakkının bulunmadığı TÜPRAŞ’ta işçiler ilk eylemlerini geçtiğimiz gün yaparken eylemelerin büyüyerek devam etmesi bekleniyor.
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TÜPRAŞ işçisi, eylem hazırlığında
TÜPRAŞ işçisi ile işveren arasında devam eden görüşmelerde iki taraf da masadan kalktı. İşçiler eylem yapma hazırlığına girdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz