Tramvay için ÇED gerekli değildir kararı

Özgür - Kaç aydır 600 metrelik Kuruçeşme hattı yapılamadı proje durduruldu neden? Para mı bitti ? Ödenek mi kalmadı? İkinci bir nokta neden vatandaşları Körfez Derince İzmit Kartepe metrosu için bekletiyorsunuz? Bakın bunu buraya yazıyorum o projeyi yapmazlar. Darıca için temel attılar yapılıyor mu yapılmıyor mu en ufak bir haber yok! Oda Kartepe teleferik hikayesine döndü. Siz en iyisi tramvayı önce Derince sonra da 95 Evler e kadar getirin insanları şu hurda araçlara yetersiz seferlere mahkum etmeyin!