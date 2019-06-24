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Tramvay için ÇED gerekli değildir kararı

Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, tramvay hattının uzayacağı alanlarla ilgili ÇED projesini hazırlanmıştı. Valilik proje ile ilgili “ÇED gerekli değildir” kararı verdi.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 3 yeni tramvay hattı için çalışmalarını sürdürüyor. Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, tramvay hattının uzayacağı alanlarla ilgili ÇED sürecinin başladığını ilan etti.  Mehmet Ali Paşa-Şehir Hastanesi, Sekapark-Kuruçeşme, Yahyakaptan-Alikahya, hatları inşası için 393 milyon lira bütçe ayrıldı. Yeni hatlar üzerine 23 de yeni durak yapılacak. Mehmet Ali Paşa-Şehir Hastanesi 235 milyon 500 bin TL’ye mal olacak. Sekapark-Kuruçeşme 393 milyon TL tutacak.  Yahyakaptan-Alikahya arasındaki hattın maliyeti ise 96 milyon lira olacak. Projeyi inceleyen Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, “ÇED gerekli değildir” kararı verdi. tramvay hattı ile ilgili çalışmalarını kısa süre içinde başlaması bekleniyor.

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Yorumlar

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Özgür - Kaç aydır 600 metrelik Kuruçeşme hattı yapılamadı proje durduruldu neden? Para mı bitti ? Ödenek mi kalmadı? İkinci bir nokta neden vatandaşları Körfez Derince İzmit Kartepe metrosu için bekletiyorsunuz? Bakın bunu buraya yazıyorum o projeyi yapmazlar. Darıca için temel attılar yapılıyor mu yapılmıyor mu en ufak bir haber yok! Oda Kartepe teleferik hikayesine döndü. Siz en iyisi tramvayı önce Derince sonra da 95 Evler e kadar getirin insanları şu hurda araçlara yetersiz seferlere mahkum etmeyin!

Yanıtla . 5Beğen 24 Haziran 13:57
01

Ersoy Kandemir - Kocaeli Valisi ve Çevre İl müdürü umarım en kısa zamanda bu ilden giderler!

Yanıtla . 1Beğen 24 Haziran 13:24

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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