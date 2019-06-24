Deprem tahminleri doğru çıkan yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets 22 Haziran tarihinde, 23-25 Haziran tarihleri arasında 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem beklediğini duyurmuştu. 22 Haziran’da yayınladığı yeni videoda Hoogerbeets, 24 Haziran’da Merkür, Güneş ve Uranüs’ün ve 23 Haziran’da da Venüs, Dünya ve Jüpiter’in aynı hizada olduğuna dikkat çekmiş ve bu tip bir dizilimin ciddi ölçekte depremin habercisi olabileceğini söylemişti. Tıpkı diğer tahminler gibi Frank Hoogerbeets’in yeni tahmini de doğru çıktı ve bugün Endonezya’nın Maluku eyaletinde, 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

7 VE ÜZERİ DEPREM ŞAŞIRTICI DEĞİL

Merkez üssü Gölcük olan ve 17 Ağustos 1999’da meydana gelen 7.4’lük depremi hatırlattı. Frank Hoogerbeets 26 Kasım 1943 tarihinde Samsun, Ladik’te yaşanan 7.2, 27 Aralık 1939’da Erzurum’da meydana gelen 7.2 ve 1 Şubat 1944 tarihinde merkezi üssü Bolu, Gerede olan 7.2’lik depremlere dikkat çekti. Frank Hoogerbeets 1930 ve 1940’lı yıllardaki depremlerin ardından bölgede şiddetli depremlerin görülmediğini ve bu bölgede yakın bir tarihte 7 ve üzeri bir depremin meydana gelmesinin şaşırtıcı olmayacağı yorumunda bulundu.

HER AN OLABİLİR

Bölgedeki olası bir depremin her an olabileceğine vurgu yapan Hoogerbeets, yine de kesin tarihin hiçbir zaman için bilinemeyeceğini belirtti. Bir başka paylaşımında Gölcük Depremi’ni değerlendiren Hoogerbets, 7.4’lük deprem öncesi son derece kusursuz ve güçlü bir dizilimin oluştuğunu belirtmiş, ayrıca Güneş, Venüs ve Uranüs’ün de mükemmel biçimde hizalandığı bilgisini paylaşmıştı. Hoogerbeets’e göre Dünya’nın uydusu Ay, bu dizilim sebebiyle Venüs ve Uranüs’ün çekim kuvvetinden etkilendi. Hoogerbets, gezegen hizalanması durumunda şiddetli depremlerin görüldüğünü iddia ediyor.