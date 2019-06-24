İl başkanları İstanbul seçimini değerlendirdi

31 Mart yerel seçimlerinde Yüksek Seçim Kurulunun ( YSK) 6 Mayıs'ta verdiği, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptali" kararı üzerine, İstanbullular dün yine sandık başına gitti. Seçimin sonuçlanması ile birlikte AKP Adayı Binali Yıldırım yüzde 44.99 oy oranı ve 3 milyon 935 bin 453 oy alırken, CHP Adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 54.21 oy oranı ve 4 milyon 741 bin 868 oy aldı. İlimizde yer alan siyasi partilerin il başkanları, 806 bin 415 oy farkı ile seçimi kazanan İmamoğlu’nu ve İstanbul seçimlerini değerlendirdi.

ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPTIK

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “İstanbul seçimlerinde sandığa yansıyan halkın iradesine saygı duyuyoruz. Milletin iradesi bu şekilde oldu. AK Parti teşkilatları olarak yoğun bir seçim süreci geçirdik. Biz de Kocaeli İl Teşkilatı olarak kendi imkanlarımız çerçevesinde katkı sunduk. Seçim günü ve öncesinde ana kademe, belediye başkanları ve gençlik kolları, kadın kolları teşkilatları olarak üzerimize düşen vazifeyi yerine getirdik.

İMAMOĞLU’NA BAŞARILAR

Halkın iradesine saygı duyuyoruz diyen Ellibeş, “Seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu’na başarılar diliyoruz. Biz AK Parti olarak bundan sonraki süreçte demokrasiden, hukukun üstünlüğünden ve milletimizin iradesinden ödün vermeden ‘2023 Lider Ülke Türkiye’ vizyonumuz için çalışmalara devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

İSTANBUL’DA SEVGİ KAZANDI

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Halkın iradesiyle seçimin kazanan İstanbul Büyükşehir Başkanının YSK’ nın yetkileri kullanılarak hakkı gasp edildi. Ancak halkımız yaklaşık 1 buçuk aylık süreçte kararını yine değiştirmedi. İstanbul’ da güzellik kazandı, dostluk kazandı, sevgi kazandı. 19 günlük başkanlık sürecinde gösterdiği icraatları herkes gördü. Bundan sonraki süreçte de İmamoğlu’ nun halkımız için icraatlarını devam ettireceğini herkes görecek” dedi.

TÜRKİYE’Yİ AYDINLIĞA ÇIKARTACAĞIZ

Sarıbay, “23 Haziran’ da herkesi kucaklayan CHP’nin felsefesi kazandı. Biz Türkiye’yi aydınlığa çıkartacağız. Seçimde İstanbul örgütümüzün yanı sıra tüm şehirlerden olduğu Kocaeli örgütümüzün de olağan üstü çalışması vardı. O bakımdan Gençlik Kollarımıza, Kadın Kollarımıza, ilçe başkanlarımıza, avukatlarımıza verdikleri destekten dolayı tekrar teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

300-400 BİN OY FARKI BEKLİYORDUM

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, “Seçimin sonucu çok güzel oldu. Böyle bir soncu kesinlikle bekliyordum. Ben 300 -400 bin fark bekliyordum. Daha fazla fark oldu. Özellikle Öcalan’ın mektubundan sonra zaten Ekrem İmamoğlu’nun kazanacağını tahmin etmiştim. Hatta seçim süreci daha uzun olsaydı. Daha büyük bir fark olurdu. Bu hayatta kimse kalıcı değil. İktidar da dahil” diye konuştu.

TEK BAŞINA BU BAŞARIYI YAPAMAZDI

Yıldız, “Geçmişe bakmalı insanla, kimler gelmiş kimler geçmiş. Bu şımarıklık ve ukalalık bir son bulmalı. İmamoğlu’nun kazanmasında İYİ Parti’nin desteği fazla oldu. Son bir aydır Kocaeli teşkilatları olarak Tuzla, Pendik, Şile’de çalıştık. Liderimiz Meral Akşener ise bir günde Şile, Ağva ve Tuzla olmak üzere 3 miting yaptı. Türkiye’de CHP’nin bu kadar başarı alması mümkün değildi. Millet ittifakıyla daha fazla oy aldı. İttifak devam edecek” şeklinde konuştu.

İYİ Mİ KÖTÜ MÜ OLDU GÖRECEĞİZ

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Demokrasi kazandı, sandık namus dedik, sandıktan çıkana saygı duyuyoruz. Seçim günü 300 parti teşkilatla İstanbul’da görev aldık. Kocaeli teşkilatı İstanbul için her şeyi yaptı. İstanbul seçmeni Ekrem İmamoğlu’nu seçti, onun ‘Her şey güzel olacak’ sloganına inandılar. İyi mi oldu, kötü mü oldu önümüzdeki günlerde bunların sonuçlarını göreceğiz. Şu an Genel Merkez’imize liderimiz ile görüşmeye gidiyorum, ona seçim sürecinde yaptığımız çalışmaların bir raporunu teslim edeceğiz” dedi.

CHP’YE KALSAYDI SEÇİM YİNE BİTMİŞTİ

DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, “Beklediğimiz bir sonuçtu. Bize göre seçim 31 Mart’ta bitmişti. Hak yerini buldu. 31 Mart’ta seçimi kazanan İmamoğlu yine yeni seçimi aldı. Aksini de düşünmek mümkün değildi. 800 bin gibi bir fark değil de 300-400 bin gibi bir fark bekliyorduk. Halkımız mağduriyeti sever daha önce de AK Parti de mağdurları oynayıp kazanmıştı. Bu başarı İmamoğlu’nun bireysel başarısıdır. İmamoğlu, tüm partileri kucakladı ama Kılıçdaroğlu ne yazık ki bunu beceremiyor. CHP’ye kalsaydı bu seçim yine gitmişti” dedi.

MİLLET KENDİ SÖZÜNÜ SÖYLÜYOR

SP İl Başkanı Nurettin Çelik, “Önümüzdeki süreç için yeni bir başlangıç görmeyi arzu ediyoruz. Milletin iradesine sonsuz saygı göstermemiz gerekir. Yeri ve zamanı geldiğinde millet kendi sözünü sorunsuz şekilde söylüyor. Seçim bitti artık herkesin işine bakması lazım. Herkesin birbirinin önünü açması lazım. Artık değişim söz konusu olmuşsa idarecilere düşen milletin iradesine saygı göstermesidir” diye konuştu.

İMAMOĞLU’NUN KAZANACAĞINI TAHMİN EDİYORDUK

Çelik, “Belediye başkanlarının kendini düşünmesi yerine kentini düşünerek çalışma yapması lazım. İmamoğlu’nun kazanacağını tahmin ediyorduk. Ama bu kadar farkla alacağını bilmiyorduk. 200 bin fark bekliyorduk. Ama 831 bin gibi fark oldu. Sonuçlara baktığımızda SP teşkilatının çoğunluğunun İmamoğlu’na oy verdiğini görüyoruz” dedi.

AK PARTİLİLER İMAMOĞLU’NA OY VERDİ

DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, “Seçimi etkileyen en önemli unsur AK Parti’nin kendisi oldu. AK Parti’nin adaletsizliğine ve hukuksuzluğuna vicdanlı seçmen cevap verdi. 31 Mart’ta halk kararını vermişti ve halkın kararının yok sayarsanız neticesine katlanırsınız. Demokrasi kazandı, Ekrem İmamoğlu kazandı, hayırlı olsun. İmamoğlu’na başarılar dileriz. Ben bu kadar fark bekliyordum. Halkın iradesini yok sayamazsınız. AK Partili seçmenin çoğu İmamoğlu’na oy verdi” açıklamalarında bulundu. Selin BECER