Kocaeli’nde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yapmış olduğu operasyonlar çerçevesinde uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Bu kapsamda son bir haftada yapılan uyuşturucu operasyonunda 8 gram esrar, 95 gram skunk, 65 gram sentetik kannabinoid, 31 adet ecstasy, 36 gram metamfetamin, 6 adet sentetik ecza ve 51 adet kök Kenevir bitkisi ele geçirildi.
Dün 13:45 TSİ- Asayiş Güncelleme: Dün 13:46 TSİ
Kocaeli’nde 31 adet ecstasy ele geçirildi
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz