Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 13:48 TSİ- Gündem G: Bugün 13:49 TSİ

ADD: İzmit’te rant ve talan düzeni bitti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in, TÜGVA, ENSAR Vakfı ve belediyede ki torpillere ilişkin açıklamasına destek veren ADD Kocaeli Şube Başkanı Taylan Bingöl, “İzmit’te de israf, talan ve rant düzeni sona ermiştir. Hürriyet, belediyedeki 7 milyon liralık talanı belgeleri ile ortaya çıkararak, ilk ve en önemli sorumluluğunu yerine getirmiştir” dedi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kocaeli Şubesi, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in geçtiğimiz günlerde yaptığı TÜGVA, ENSAR Vakfı ve belediyede ki torpillere ilişkin açıklamaya destek vererek İzmit Belediyesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya ADD Şube Başkanı Taylan Bingöl, ADD eski şube başkanı Taylan Katak, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, CHP eski il başkanı Cihat Altunyuva, CHP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Birgül Gök, İzmit Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Devrim Bal ve çok sayıda dernek üyesi katıldı.

RANT DÜZENİ SONA ERDİ

ADD Kocaeli Şube Başkanı Taylan Bingöl, “31 Mart seçimleri sonrası birçok belediyede olduğu gibi İzmit’te de israf, talan ve rant düzeni sona ermiştir. İzmit halkının seçtiği belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediyedeki 7 milyon liralık talanı belgeleri ile ortaya çıkararak, İzmit halkına karşı ilk ve en önemli sorumluluğunu yerine getirmiştir. İzmit Belediyesi’nde ki talanı batıl protokoller ile süsleyenlerin, minareye kılıfını uydurma belgeleri düzenleyenlerin, Atatürkçü sivil toplum örgütleri üzerinden yaptıkları talanı örtbas etme oyunu halkımız için de yok hükmündedir” dedi.

BAŞKAN BELGELERLE İFŞA ETTİ

Atatürkçü Düşünce Dernekleri “Kamu yararına çalışan dernek” statüsündedir diyen Bingöl, “İzmit Belediyesi’nin 31 Mart öncesi cemaatlerden beslenen militan kadroları, halkın paraları ile yürüttükleri din istismarı yapan kurumları savunmak adına, Atatürkçü Düşünce Dernekleri’ni ağızlarına alma hadsizliğini göstermişlerdir. İzmit Belediyesi başkanı sorumluluğunu yerine getirmiştir. Maliyeti 7 milyonu bulan rant, talan ve hukuksuzluğu belgeler ile ifşa etmiştir” diye konuştu.

DERNEĞİMİZİN DEMİRBAŞ LİSTESİNDE

Bingöl, “7 Milyonluk “Talan ve yetim hakkı yeme bütçesini” planlayan AKP’li militan kadro, 2013 yılında Atatürkçü Düşünce Dernekleri’ne de ziyaretlerde bulunmuştur. Akıllarınca, Yahyakaptan mahallesi sakinlerinin gözüne girmek ve oy almak adına derneğimize klima ve bilgisayar bağışında bulunmuştur. Ancak bu bağışı 7 milyon liralık rant ve talana eşdeğer tutarak kendilerini savunmaya kalkan belediyenin 31 Mart öncesi kul hakkı yemiş militan kadrosu, bir konuyu kaçırmıştır. Bağışta bulundukları klima ve bilgisayar derneğimizin demirbaş listesinde kayıtlı ve valiliğimize bağlı dernekler masası tarafından denetlenerek onaylanmış durumdadır” dedi.

DİNİN ARKASINA SIĞINAN TALAN EKİBİ

Bingöl, “Merak ettiğimiz bir konu var ki o da dinci eleman dezenformasyonu yapan bu kuruluşlara mensup kaç belediye müteahhiti vardır? İzmit Belediyesinin kaynakları dinin arkasına sığınan talan ekibine hibe edilirken, belediye rantı için de ayrıca bir formül düşünülmüş müdür? Tescilli Atatürk düşmanlarını Kitap Fuarı’nda ağırlamaktan utanmayan zihniyet, halkın parası ile besledikleri yandaş STK’ları öne çıkarma gelecek yıl da devam edecek mi?” dedi. Selin BECER

Bugün 13:48 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(7)
07

Fatih - 7 milyonluk talanı örtbas edebilmek için ADD nin dernekler masasına bildirdiği ve demirbaşa aldığı klima mı battı sana . Asılacak olan kul hakkı yiyendir

Yanıtla . 0Beğen 24 Haziran 22:01
06

Akrep - ADD dernekleri sankim çook masum. m.kemalin askerleri ile pkk nın teröristleri kol kola yürüyor. adı ne olursa olsun bütün dernek ve cematleri kapatıp. liderlerini asacan.

Yanıtla . 2Beğen 24 Haziran 17:36
05

izmitli - Dernek ayırmadan bütün derneklere aynı mesafede durulmalı,

iktidar değişince sadece derenin yönü değişmemeli.

kimse belediyenin gücünü ve imkanlarını kullanmamalı, ADD açılama yapmış bir kişide sormamış;

madem böyle bir göz boyama var neden alet oldunuz vede istemediniz???

eğer böyle birşey çıkmasaydı onlarda sıraya girecek ve yardım talep edeceklerdi

Yanıtla . 2Beğen 24 Haziran 16:18
04

Rıdvan - Helal olsun harika açıklama olmuş. Doğruları sonuna kadar dile getirmiş. Aşağıda yorum yapan bil ki Atatürkçüler kul hakkı yemeyi adet edinmemiştir

Yanıtla . 7Beğen 24 Haziran 15:51
03

Vatandaş - Sayın Hürriyet sadece Nevzat doğanı değil , Kurmaylarının ( başkan yrd) ne yaptıklarınıda açıkla

Yanıtla . 3Beğen 24 Haziran 14:49
01

Muşi Dayı - Artık musluk size akar değil mi,15 20 yıl önceki gibi

Yanıtla . 6Beğen 24 Haziran 13:59
02

Vatandaş - @Muşi Dayı 01 nolu yoruma cevabı: boş yorum yapma.

Yanıtla . 5Beğen 24 Haziran 14:49
Diğer 5 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Küçükkaya, Yıldırım'a hakkını helal etmedi mask
Küçükkaya, Yıldırım'a hakkını helal etmedi
Cumhur İttifakına oy vermeyenlere "Sarhoş" dedi mask
Cumhur İttifakına oy vermeyenlere "Sarhoş" dedi
Karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu öldü mask
Karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu öldü
Aydın Ünlü'den eski MHP'li vekile sert tepki! mask
Aydın Ünlü'den eski MHP'li vekile sert tepki!
AKP'den ilk açıklama! mask
AKP'den ilk açıklama!
İmamoğlu mazbatasını ne zaman alacak? mask
İmamoğlu mazbatasını ne zaman alacak?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Hürriyet'in programı iptal! mask
Hürriyet'in programı iptal!
AKP'li Ali Güney'den Hürriyet'e cevap mask
AKP'li Ali Güney'den Hürriyet'e cevap
AKP'li Yılmaz'dan Hürriyet'e: "Tam bir eşkıyalık" mask
AKP'li Yılmaz'dan Hürriyet'e: "Tam bir eşkıyalık"
Kocaeli'de 195 firma eleman alacak mask
Kocaeli'de 195 firma eleman alacak
Hürriyet: Kilitli odaya giremedim mask
Hürriyet: Kilitli odaya giremedim
Hürriyet, Doğan’a suç duyurusunda bulunacak mask
Hürriyet, Doğan’a suç duyurusunda bulunacak

GALERİ

620 iletişimci mezun oldu mask
620 iletişimci mezun oldu
Kartepe’de geri dönüşüm fabrikasında yangın mask
Kartepe’de geri dönüşüm fabrikasında yangın
Üsküdar’da İmamoğlu kutlaması mask
Üsküdar’da İmamoğlu kutlaması
AKP, İstanbul seçimleri için sahada mask
AKP, İstanbul seçimleri için sahada
Kocaeli'den komşuya akın var! mask
Kocaeli'den komşuya akın var!
Otomobil Hidroklorik asit yüklü TIR'a çarptı mask
Otomobil Hidroklorik asit yüklü TIR'a çarptı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL