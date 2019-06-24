Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kocaeli Şubesi, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in geçtiğimiz günlerde yaptığı TÜGVA, ENSAR Vakfı ve belediyede ki torpillere ilişkin açıklamaya destek vererek İzmit Belediyesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya ADD Şube Başkanı Taylan Bingöl, ADD eski şube başkanı Taylan Katak, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, CHP eski il başkanı Cihat Altunyuva, CHP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Birgül Gök, İzmit Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Devrim Bal ve çok sayıda dernek üyesi katıldı.
RANT DÜZENİ SONA ERDİ
ADD Kocaeli Şube Başkanı Taylan Bingöl, “31 Mart seçimleri sonrası birçok belediyede olduğu gibi İzmit’te de israf, talan ve rant düzeni sona ermiştir. İzmit halkının seçtiği belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediyedeki 7 milyon liralık talanı belgeleri ile ortaya çıkararak, İzmit halkına karşı ilk ve en önemli sorumluluğunu yerine getirmiştir. İzmit Belediyesi’nde ki talanı batıl protokoller ile süsleyenlerin, minareye kılıfını uydurma belgeleri düzenleyenlerin, Atatürkçü sivil toplum örgütleri üzerinden yaptıkları talanı örtbas etme oyunu halkımız için de yok hükmündedir” dedi.
BAŞKAN BELGELERLE İFŞA ETTİ
Atatürkçü Düşünce Dernekleri “Kamu yararına çalışan dernek” statüsündedir diyen Bingöl, “İzmit Belediyesi’nin 31 Mart öncesi cemaatlerden beslenen militan kadroları, halkın paraları ile yürüttükleri din istismarı yapan kurumları savunmak adına, Atatürkçü Düşünce Dernekleri’ni ağızlarına alma hadsizliğini göstermişlerdir. İzmit Belediyesi başkanı sorumluluğunu yerine getirmiştir. Maliyeti 7 milyonu bulan rant, talan ve hukuksuzluğu belgeler ile ifşa etmiştir” diye konuştu.
DERNEĞİMİZİN DEMİRBAŞ LİSTESİNDE
Bingöl, “7 Milyonluk “Talan ve yetim hakkı yeme bütçesini” planlayan AKP’li militan kadro, 2013 yılında Atatürkçü Düşünce Dernekleri’ne de ziyaretlerde bulunmuştur. Akıllarınca, Yahyakaptan mahallesi sakinlerinin gözüne girmek ve oy almak adına derneğimize klima ve bilgisayar bağışında bulunmuştur. Ancak bu bağışı 7 milyon liralık rant ve talana eşdeğer tutarak kendilerini savunmaya kalkan belediyenin 31 Mart öncesi kul hakkı yemiş militan kadrosu, bir konuyu kaçırmıştır. Bağışta bulundukları klima ve bilgisayar derneğimizin demirbaş listesinde kayıtlı ve valiliğimize bağlı dernekler masası tarafından denetlenerek onaylanmış durumdadır” dedi.
DİNİN ARKASINA SIĞINAN TALAN EKİBİ
Bingöl, “Merak ettiğimiz bir konu var ki o da dinci eleman dezenformasyonu yapan bu kuruluşlara mensup kaç belediye müteahhiti vardır? İzmit Belediyesinin kaynakları dinin arkasına sığınan talan ekibine hibe edilirken, belediye rantı için de ayrıca bir formül düşünülmüş müdür? Tescilli Atatürk düşmanlarını Kitap Fuarı’nda ağırlamaktan utanmayan zihniyet, halkın parası ile besledikleri yandaş STK’ları öne çıkarma gelecek yıl da devam edecek mi?” dedi. Selin BECER
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Yorumlar
(7 )
Fatih - 7 milyonluk talanı örtbas edebilmek için ADD nin dernekler masasına bildirdiği ve demirbaşa aldığı klima mı battı sana . Asılacak olan kul hakkı yiyendir
Akrep - ADD dernekleri sankim çook masum. m.kemalin askerleri ile pkk nın teröristleri kol kola yürüyor. adı ne olursa olsun bütün dernek ve cematleri kapatıp. liderlerini asacan.
izmitli - Dernek ayırmadan bütün derneklere aynı mesafede durulmalı,
iktidar değişince sadece derenin yönü değişmemeli.
kimse belediyenin gücünü ve imkanlarını kullanmamalı, ADD açılama yapmış bir kişide sormamış;
madem böyle bir göz boyama var neden alet oldunuz vede istemediniz???
eğer böyle birşey çıkmasaydı onlarda sıraya girecek ve yardım talep edeceklerdi
Rıdvan - Helal olsun harika açıklama olmuş. Doğruları sonuna kadar dile getirmiş. Aşağıda yorum yapan bil ki Atatürkçüler kul hakkı yemeyi adet edinmemiştir
Vatandaş - Sayın Hürriyet sadece Nevzat doğanı değil , Kurmaylarının ( başkan yrd) ne yaptıklarınıda açıkla
Muşi Dayı - Artık musluk size akar değil mi,15 20 yıl önceki gibi
Vatandaş - boş yorum yapma.
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