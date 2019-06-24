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Meteorolojide yoğun haziran mesaisi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, yoğun yağışların etkili olduğu haziranda 111 meteorolojik uyarı yapıldı.
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Türkiye, bir süredir yağışlı havanın etkisi altında kalırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce (MGM) sadece haziran ayı içinde 111 meteorolojik uyarıda bulunuldu. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, MGM, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, gelişmiş gözlem ve tahminler hazırlamak için özellikle son 15 yılda önemli teknolojik yatırımlar yaptı. Saatlik, günlük, 5 günlük, haftalık hava tahminlerin yanı sıra aylık ve mevsimlik tahminler hazırlayan kurum, bu tahmin ve uyarıları, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı birimlerine, medya kuruluşlarına, yerel ve idari birimlere, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, vatandaşlara SMS, telefon, faks, e-posta, internet sitesi, Meteorolojinin Sesi Radyosu, Meteoroloji Web TV, sosyal medya hesapları, ulusal televizyon ve radyo kuruluşlarının yayın ve bağlantılarına katılımla anında paylaşıyor.

Genel Müdürlükçe, meteorolojik kaynaklı afetlerin neden olduğu can ve mal kayıplarını azaltmak için uyarılarda da bulunuluyor. Yapılan uyarılar, tedbir alınması için 81 ilde valiler, belediye başkanları, kaymakamlar, bölge müdürleri, denizciler, muhtarlar ve AFAD yetkilileri dahil 52 bin ilgili kişiye SMS ile iletiliyor. Buna göre, MGM tarafından bu yıl içinde 24 Haziran itibarıyla 316 meteorolojik uyarı yayınlandı. Yağışların oldukça yoğun gerçekleştiği haziran ayında 111 uyarı paylaşıldı.

Mobil uygulamadan anında takip

MGM'nin uyarıları, televizyon, radyo ve basılı-yazılı yayınların yanı sıra elektronik ortamda da anında milyonlarca kişiye ulaşıyor. Geliştirilen android ve iPhone hava durumu uygulaması sayesinde vatandaşlar uyarı ve değerlendirmeleri anında takip etme fırsatı buluyor. MGM'nin mobil uygulamasını bugüne kadar yaklaşık 2,2 milyon kişi indirdi. Uygulama sayesinde, bulunulan her noktadan uyarılar takip edilebiliyor, istenilen bölgenin anlık hava durumu ve tahminlerine erişiliyor.

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