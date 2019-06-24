Kocaelispor, Burunga’ya 8 Ağustos’ta geçiyor

Yıllarca Körfez Belediyespor’a ve bu kulüple organik bağı bulunan Körfez Futbol Kulübü, Kocaeli Birliksporile Körfez Spor Kulübü’ne hizmet eden Burunga Tesisleri, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ınişareti ile Bahri Yavuz’un başkanlığı döneminde Kocaelispor’un kullanımına kazandırılmıştı. Geçtiğimiz gün Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ü ziyaret etti ve iki başkanBurunga Tesisleri’ni gezdi.
MURAT BARIŞ İLGİLENİYOR
Burunga Tesisleri’nin kullanım hakkı Körfez Spor Kulübü’nde bulunuyor. Kulübün belediye ile anlaşması 6 Ağustos 2019’da sona eriyor. Kocaelispor’un bir aksilik olmazsa tesislere 8 Ağustos’ta geçeceği öğrenildi. Konu ile ilgili Kocaelispor yönetiminden Murat Barış ilgileniyor ve Barış, tesisin tüm eksikleri, mevcut demirbaşları ile ilgili bilgiler alıyor. Öte yandan yönetim kurulu bu akşam bir araya gelecek ve bu konuyu da masaya yatıracak.
DEMİRBAŞ’IN YÜZDE 90’I KÖRFEZ SPOR KULÜBÜ’NÜN
Tesis içinde bulunan demirbaşların yüzde 90’ınının Körfez Spor Kulübü’ne ait olduğu ifade edildi. Öte yandan 28 kameranın 21’i de Körfez Spor Kulübü kurmayları tarafından yapıldı. 2 yıl önce lojmandaki yatakların tamamı Kırmızı Beyazlı kulüp tarafından temin edilirken, mutfaktaki tezgahların da kulübe ait olduğunu belirtildi. Belediyeye ait olan tek demirbaşın ise fitness salonundaki ağırlık aletleri olduğu belirtildi.
ŞİRKET RESMEN KAPANIYOR!
TFF’de Körfez Spor Kulübü’nde başkan olarak Onur Alp’in ismi geçiyor. 24 profesyonel futbolcusu bulunan ve Bölgesel Amatör Lig’e katılmayacak olan kulübün futbolcu, teknik adam ve piyasa borcunun6 milyonu geçtiği, bu bakımdan şirketin iflasının da verileceği öğrenildi. Şirket resmi olarak kapandıktan sonra alacaklılar ve mevcut futbolcularla ilgili nasıl bir tasarruf olacağı ise merak ediliyor. Erdem ÖVÜÇ
KÖRFEZ SPOR KULÜBÜ FUTBOLCU KADROSU
- AHMET EREN BİR
- BATUHAN KÜRKAN
- BERAT AYDIN
- BERAT DEMİR
- EMİRHAN ARICI
- EMİRHAN CAN
- ENES ÇİDEMLİ
- ENES KILIÇ
- FARUK ERDOĞAN
- MİRZACAN YILDIRIM
- MUHAMMED DEMİR
- MUSTAFA BAŞTÜRK
- OSMAN KEREM AKYOL
- SEMİH ÖZTÜRK
- SENİH SERGEN ŞENSES
- SERAT KORKMAZ
- TAHA KÖKSAL
- TAYYİP SEYMEN
- UMUT KEREM AYAR
- YAHYA KEMAL BAKİ
- YASİN YEŞİLKIR
- YUNUS ÖZKAN
- YUSUF KÖKSAL
- YUSUF CAN BURAN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz