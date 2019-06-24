Kocaelispor, Burunga’ya 8 Ağustos’ta geçiyor

Yıllarca Körfez Belediyespor’a ve bu kulüple organik bağı bulunan Körfez Futbol Kulübü, Kocaeli Birliksporile Körfez Spor Kulübü’ne hizmet eden Burunga Tesisleri, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ınişareti ile Bahri Yavuz’un başkanlığı döneminde Kocaelispor’un kullanımına kazandırılmıştı. Geçtiğimiz gün Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ü ziyaret etti ve iki başkanBurunga Tesisleri’ni gezdi.

MURAT BARIŞ İLGİLENİYOR

Burunga Tesisleri’nin kullanım hakkı Körfez Spor Kulübü’nde bulunuyor. Kulübün belediye ile anlaşması 6 Ağustos 2019’da sona eriyor. Kocaelispor’un bir aksilik olmazsa tesislere 8 Ağustos’ta geçeceği öğrenildi. Konu ile ilgili Kocaelispor yönetiminden Murat Barış ilgileniyor ve Barış, tesisin tüm eksikleri, mevcut demirbaşları ile ilgili bilgiler alıyor. Öte yandan yönetim kurulu bu akşam bir araya gelecek ve bu konuyu da masaya yatıracak.

DEMİRBAŞ’IN YÜZDE 90’I KÖRFEZ SPOR KULÜBÜ’NÜN

Tesis içinde bulunan demirbaşların yüzde 90’ınının Körfez Spor Kulübü’ne ait olduğu ifade edildi. Öte yandan 28 kameranın 21’i de Körfez Spor Kulübü kurmayları tarafından yapıldı. 2 yıl önce lojmandaki yatakların tamamı Kırmızı Beyazlı kulüp tarafından temin edilirken, mutfaktaki tezgahların da kulübe ait olduğunu belirtildi. Belediyeye ait olan tek demirbaşın ise fitness salonundaki ağırlık aletleri olduğu belirtildi.

ŞİRKET RESMEN KAPANIYOR!

TFF’de Körfez Spor Kulübü’nde başkan olarak Onur Alp’in ismi geçiyor. 24 profesyonel futbolcusu bulunan ve Bölgesel Amatör Lig’e katılmayacak olan kulübün futbolcu, teknik adam ve piyasa borcunun6 milyonu geçtiği, bu bakımdan şirketin iflasının da verileceği öğrenildi. Şirket resmi olarak kapandıktan sonra alacaklılar ve mevcut futbolcularla ilgili nasıl bir tasarruf olacağı ise merak ediliyor. Erdem ÖVÜÇ

KÖRFEZ SPOR KULÜBÜ FUTBOLCU KADROSU