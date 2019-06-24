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Herkes şokta! 130 milyon nereden çıktı?

Kocaelispor Kulüp Başkanı Hüseyin Üzülmez önceki gün sorularımızı yanıtlamış ve Kocaelispor’un transferi açmak için faizsiz borcun 22 milyon, anaparanın da 7-8 milyon civarında olduğunu belirtmiş, Kocaelispor’un A’dan Z’ye tüm borcunun ise 130 milyonu bulduğunu ifade etmişti.
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Kocaelispor Kulüp Başkanı Hüseyin Üzülmez önceki gün sorularımızı yanıtlamış ve Kocaelispor’un transferi açmak için faizsiz borcun 22 milyon, anaparanın da 7-8 milyon civarında olduğunu belirtmiş, Kocaelispor’un A’dan Z’ye tüm borcunun ise 130 milyonu bulduğunu ifade etmişti. Basın mensupları Üzülmez’e “Başkanım yanlış duymadık, değil mi. 130 milyon dediniz sanırım” demeleri üzerine Başkan Üzülmez rakamı teyit etti. Kocaelispor taraftarı gün boyu gerek sosyal medya üzerinden, gerekse de birebir gazetecilerden konu ile ilgili bilgi almak istedi. Camianın merak ettiği konu bu 130 milyonluk borcun kimlere olduğu yönünde.

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Yorumlar

(5)
05

Deniz - Bir kuruş bile vermeyin. Turkiyede futbol karadeliktir, bırakın müsrif takımlar batsın ve kapansın herkese ibret olsun, kamu kaynaklarından vergilerden 1 kuruş verilmemeli

Yanıtla . 0Beğen 24 Haziran 22:53
04

Firat - Hüseyin bey servetinden..öde sizin için para değil.bu vakıf gibi düşün...önce verin sonra fazlasını alırsın...

Yanıtla . 5Beğen 24 Haziran 18:25
03

Rambo - baştaki yiyiciler sağolsun

Yanıtla . 1Beğen 24 Haziran 18:19
02

İzmitli - Eski yöneticiler kimse sorsunlar hesabını kardeşim...

Yanıtla . 3Beğen 24 Haziran 17:58
01

Deniz - Başkanım yanlış duymadık değil mi diye soracaklarına ne borcu bu diye sorsaydılar da bilseydik ne olduğunu.Bahri Yavuzun şeffaf yönetimini gördük işte Kuzey Kore gibi kulüp yönetti ne oluyor ne bitiyor haberimiz yok.Hani bütün borcu kapatmıştı bir futbolculara kalmıştı.Kulübün borcunu bitirdik kurtardık diyeceksin sonra senden sonra gelenler çıkıp 130milyon borç var diyecek bir dakika durmaz koşar hemen yalan yok öyle birşey biz kulübün borcunu sıfırladık dersin dime ama bu haberi bende geçen gün gördüm ondan sonra hala Bahri başkandan ses yok.

Yanıtla . 4Beğen 24 Haziran 17:45
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