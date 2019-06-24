Herkes şokta! 130 milyon nereden çıktı?

Deniz - Başkanım yanlış duymadık değil mi diye soracaklarına ne borcu bu diye sorsaydılar da bilseydik ne olduğunu.Bahri Yavuzun şeffaf yönetimini gördük işte Kuzey Kore gibi kulüp yönetti ne oluyor ne bitiyor haberimiz yok.Hani bütün borcu kapatmıştı bir futbolculara kalmıştı.Kulübün borcunu bitirdik kurtardık diyeceksin sonra senden sonra gelenler çıkıp 130milyon borç var diyecek bir dakika durmaz koşar hemen yalan yok öyle birşey biz kulübün borcunu sıfırladık dersin dime ama bu haberi bende geçen gün gördüm ondan sonra hala Bahri başkandan ses yok.