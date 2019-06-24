Kocaelispor Kulüp Başkanı Hüseyin Üzülmez önceki gün sorularımızı yanıtlamış ve Kocaelispor’un transferi açmak için faizsiz borcun 22 milyon, anaparanın da 7-8 milyon civarında olduğunu belirtmiş, Kocaelispor’un A’dan Z’ye tüm borcunun ise 130 milyonu bulduğunu ifade etmişti. Basın mensupları Üzülmez’e “Başkanım yanlış duymadık, değil mi. 130 milyon dediniz sanırım” demeleri üzerine Başkan Üzülmez rakamı teyit etti. Kocaelispor taraftarı gün boyu gerek sosyal medya üzerinden, gerekse de birebir gazetecilerden konu ile ilgili bilgi almak istedi. Camianın merak ettiği konu bu 130 milyonluk borcun kimlere olduğu yönünde.
Bugün 17:05 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 17:06 TSİ
Herkes şokta! 130 milyon nereden çıktı?
Kocaelispor Kulüp Başkanı Hüseyin Üzülmez önceki gün sorularımızı yanıtlamış ve Kocaelispor’un transferi açmak için faizsiz borcun 22 milyon, anaparanın da 7-8 milyon civarında olduğunu belirtmiş, Kocaelispor’un A’dan Z’ye tüm borcunun ise 130 milyonu bulduğunu ifade etmişti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(5 )
Deniz - Bir kuruş bile vermeyin. Turkiyede futbol karadeliktir, bırakın müsrif takımlar batsın ve kapansın herkese ibret olsun, kamu kaynaklarından vergilerden 1 kuruş verilmemeli
Firat - Hüseyin bey servetinden..öde sizin için para değil.bu vakıf gibi düşün...önce verin sonra fazlasını alırsın...
Rambo - baştaki yiyiciler sağolsun
İzmitli - Eski yöneticiler kimse sorsunlar hesabını kardeşim...
Deniz - Başkanım yanlış duymadık değil mi diye soracaklarına ne borcu bu diye sorsaydılar da bilseydik ne olduğunu.Bahri Yavuzun şeffaf yönetimini gördük işte Kuzey Kore gibi kulüp yönetti ne oluyor ne bitiyor haberimiz yok.Hani bütün borcu kapatmıştı bir futbolculara kalmıştı.Kulübün borcunu bitirdik kurtardık diyeceksin sonra senden sonra gelenler çıkıp 130milyon borç var diyecek bir dakika durmaz koşar hemen yalan yok öyle birşey biz kulübün borcunu sıfırladık dersin dime ama bu haberi bende geçen gün gördüm ondan sonra hala Bahri başkandan ses yok.
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