Maşukiyespor’da Ejderoğlu dönemi!

İlimizin başarılı kulüplerinden Maşukiyespor’da genel kurul yapıldı. Yöneticilerden Özgür Alpay’ın sahibi olduğu Şelale Restoran'daki olağan genel kurula tek liste ile giren ve aynı zamandaMaşukiye Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Ejderoğlu, Sarı Kırmızılı ekibin yeni başkanı oldu. Yönetim, genel kurulun ardından ilk toplantısını yaptı ve sezon öncesi izlenecek yol hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
MAŞUKİYESPOR YÖNETİMİ
Halil İbrahim Ejderoğlu - Başkan
Özgür Alpay - İkinci Başkan
Tuncay Aktürk - Futbol Şube Sorumlusu
Ahmet Kulakçı - Muhasebe
Muhammed Çağlar - Genel Sekreter
Hikmet Kırvanoğlu - Halkla İlişkiler
Cemil Şengül - Üye
Kamil Öçbe – Üye
Zeki Asım Dede - Üye
Emre Öçbe - Üye
Cahit Çağlın - Üye
Süleyman Alioğlu - Üye
Zafer Gökmen - Üye
Volkan Alioğlu - Üye
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz