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Maşukiyespor’da Ejderoğlu dönemi!

İlimizin başarılı kulüplerinden Maşukiyespor’da genel kurul yapıldı.
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İlimizin başarılı kulüplerinden Maşukiyespor’da genel kurul yapıldı. Yöneticilerden Özgür Alpay’ın sahibi olduğu Şelale Restoran'daki olağan genel kurula tek liste ile giren ve aynı zamandaMaşukiye Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Ejderoğlu, Sarı Kırmızılı ekibin yeni başkanı oldu. Yönetim, genel kurulun ardından ilk toplantısını yaptı ve sezon öncesi izlenecek yol hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

MAŞUKİYESPOR YÖNETİMİ

Halil İbrahim Ejderoğlu - Başkan

Özgür Alpay - İkinci Başkan

Tuncay Aktürk - Futbol Şube Sorumlusu

Ahmet Kulakçı - Muhasebe

Muhammed Çağlar - Genel Sekreter

Hikmet Kırvanoğlu - Halkla İlişkiler

Cemil Şengül - Üye

Kamil Öçbe – Üye

Zeki Asım Dede - Üye

Emre Öçbe - Üye

Cahit Çağlın - Üye

Süleyman Alioğlu - Üye

Zafer Gökmen - Üye

Volkan Alioğlu - Üye

Bugün 14:12 TSİ - Spor

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