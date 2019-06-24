Kocaelispor Eski Kulüp Başkanı ve Kocaeli Güneşspor Kulüp Başkanı Nebil Uzun, oğlu Poyraz’ın sünnet cemiyetine katılım gösterenlere teşekkür etti. Uzun açıklamasında “Biricik oğlumuz Poyraz’ın sünnet cemiyetinde ailemizi yalnız bırakmayan spor, iş ve siyaset camiasına, dostlarımıza, cemiyetimize katılamasalar da bizlere ulaşan tüm sevenlerimize ve basınımızın güzide temsilcilerimize şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.
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Nebil Uzun teşekkür etti
Kocaelispor Eski Kulüp Başkanı ve Kocaeli Güneşspor Kulüp Başkanı Nebil Uzun, oğlu Poyraz’ın sünnet cemiyetine katılım gösterenlere teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz