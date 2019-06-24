Nebil Uzun teşekkür etti

Kocaelispor Eski Kulüp Başkanı ve Kocaeli Güneşspor Kulüp Başkanı Nebil Uzun, oğlu Poyraz’ın sünnet cemiyetine katılım gösterenlere teşekkür etti. Uzun açıklamasında “Biricik oğlumuz Poyraz’ın sünnet cemiyetinde ailemizi yalnız bırakmayan spor, iş ve siyaset camiasına, dostlarımıza, cemiyetimize katılamasalar da bizlere ulaşan tüm sevenlerimize ve basınımızın güzide temsilcilerimize şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.