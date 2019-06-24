Çayırovaspor’un zamanı daraldı

Bölgesel Amatör Lig takımlarından Çayırovaspor için kritik süreç başladı. Başkan Şevket Külte kulübün lige girebilmesi adına mücadele etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ile görüşen Külte’ninyaptığı görüşme olumlu sonuçlanmamış, Çiftçi’ninfutbol kulüplerine destek vermeyeceğini Külte’ye söylediği öğrenilmişti. Külte’nin Başkan Çiftçi ile bir kez daha görüşeceği ve görüşmenin sonucuna göre hareket edeceği gelen haberler asında. Ancak Külte’nin yakın çevresine “Bir şekilde Çayırovaspor ligde var olacak, tüm çabamız bunun için olacak. Gücüm nereye kadar yeter bilmiyorum ama böyle bir camiayı yok saymak olmaz” dediği de ifade edildi.