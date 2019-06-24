Bölgesel Amatör Lig takımlarından Çayırovaspor için kritik süreç başladı. Başkan Şevket Külte kulübün lige girebilmesi adına mücadele etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ile görüşen Külte’ninyaptığı görüşme olumlu sonuçlanmamış, Çiftçi’ninfutbol kulüplerine destek vermeyeceğini Külte’ye söylediği öğrenilmişti. Külte’nin Başkan Çiftçi ile bir kez daha görüşeceği ve görüşmenin sonucuna göre hareket edeceği gelen haberler asında. Ancak Külte’nin yakın çevresine “Bir şekilde Çayırovaspor ligde var olacak, tüm çabamız bunun için olacak. Gücüm nereye kadar yeter bilmiyorum ama böyle bir camiayı yok saymak olmaz” dediği de ifade edildi.
Dün 14:13 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 14:15 TSİ
Çayırovaspor’un zamanı daraldı
Bölgesel Amatör Lig takımlarından Çayırovaspor için kritik süreç başladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz