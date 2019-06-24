Hüseyin Deniz Gebzespor’a başkan olacak gibi

Bölgesel Amatör Lig takımlarından Gebzespor’da hareketli günler yaşanıyor. 29 Haziran’da genel kurulunu yapacak olan Menekşe’de tek aday olarak görülen Karadenizli iş adamı Hüseyin Deniz’in kulübe başkan olacağına kesin gözü ile bakılıyor. Güçlü bir liste ile seçime gireceği öğrenilen Deniz’e, Trabzonspor’un eski başkanlarından İbrahim Hacıosmanoğlu’nun da destek vereceği belirtildi.

YENİ HOCA TUNCAY SOYAK

Bir dönemGebzespor ve Darıca Gençlerbirliği’nde teknik adamlık yapan ve ilimizde hayli sevilen Tuncay Soyak’ın, Hüseyin Deniz’in başkan olması ile birlikte Gebzespor’un yeni teknik adamı olacağı ifade edildi. Öte yandan Gebze Ak Parti İlçe Başkanı ve Sultan Orhanspor Eski Kulüp Başkanı İrfan Ayar ile görüşecek olan Hüseyin Deniz’e Gebzesporlu taraftarların da destek vereceği öğrenildi.