Körfezli muhtarlarda Öztürk dönemi

Körfez Muhtarlar Derneği’nde geçtiğimiz günlerde olağan genel kurul heyecanı yaşandı. 31 Mart’ta yapılan seçimlerde Yeniyalı Mahallesi’nde muhtarlığı kaybeden Yusuf Yanar, dernek başkanlığından da ayrılmak durumunda kaldı. Yapılan son değişiklikle dernek başkanlığına geçmiş dönemlerde de aynı görevde bulunan Kutluca Köyü Muhtarı Engin Öztürk seçildi.
DESTEK TEŞEKKÜRÜ
5 yıl önce görevi devrettiği Yanar’dan başkanlığı tekrar alan Engin Öztürk’ün seçildiği kongre tek liste ile yapıldı. Muhtarlara destekleri için teşekkür eden Engin Öztürk, kongrede yaptığı konuşmada, "5 yıldır bu görevi layıkıyla yapan Yusuf Yanar başkanıma ve bugün destek için buraya gelen tüm muhtar arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.
YÖNETİM KURULU
Engin ÖZTÜRK
Aynur ŞÖHRETLİ
Kazım ELMAS
Ahmet MIZRAK
Lale MUTLU
Yusuf ÖNER
Ömer GÜNBATI
DENETİM KURULU
Halil VARDAR
Mehmet Işık NADİ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz