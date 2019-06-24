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Körfezli muhtarlarda Öztürk dönemi

31 Mart’de muhtar seçilemeyen Yusuf Yanar’ın görevi bıraktığı Körfez Muhtarlar Derneği’nin yapılan son kongresinde başkanlığı Engin Öztürk seçildi. Öztürk kongredeki konuşmasında destekleri için muhtarlara teşekkür etti.
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Körfez Muhtarlar Derneği’nde geçtiğimiz günlerde olağan genel kurul heyecanı yaşandı. 31 Mart’ta yapılan seçimlerde Yeniyalı Mahallesi’nde muhtarlığı kaybeden Yusuf Yanar, dernek başkanlığından da ayrılmak durumunda kaldı. Yapılan son değişiklikle dernek başkanlığına geçmiş dönemlerde de aynı görevde bulunan Kutluca Köyü Muhtarı Engin Öztürk seçildi.

DESTEK TEŞEKKÜRÜ

5 yıl önce görevi devrettiği Yanar’dan başkanlığı tekrar alan Engin Öztürk’ün seçildiği kongre tek liste ile yapıldı. Muhtarlara destekleri için teşekkür eden Engin Öztürk, kongrede yaptığı konuşmada, "5 yıldır bu görevi layıkıyla yapan Yusuf Yanar başkanıma ve bugün destek için buraya gelen tüm muhtar arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

YÖNETİM KURULU

Engin ÖZTÜRK

Aynur ŞÖHRETLİ

Kazım ELMAS

Ahmet MIZRAK

Lale MUTLU

Yusuf ÖNER

Ömer GÜNBATI

DENETİM KURULU

Halil VARDAR

Mehmet Işık NADİ

Dün 14:56 TSİ - Gündem

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