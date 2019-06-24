İstanbul zaferi, Derince’de kutlandı

CHP Derince İlçe Örgütü yöneticileri ve üyeler, önceki gün Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu’nun zaferi ile sonuçlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri ile ilgili olarak Tuzla’da görevliydi. 35 kişilik ekiple birlikte Tuzla’da görev yapan Derince CHP’liler burada 6 mahallede Tuzla İlçe Örgütü ile birlikte sandıklara sahip çıktılar.
DEĞER’DEN KUTLAMA
Partililer seçim zaferinin sevincini ise Yenikent Mahallesi önünde düzenlenen etkinlikle yaşadılar. Parti yöneticileri ve vatandaşlar, mahalledeki irtibat bürosu önünde toplanarak halaylar çektiler ve seçimin coşkusunu doyasıya yaşadılar. İlçe başkanı Nihat Değer, seçimin kazanılmasında emekleri olan tüm örgüt mensuplarını tek tek kutladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz