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Tarhan: Milletimiz adalet istedi

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, İstanbul seçimlerinin sonuçlanması üzerine yaptığı açıklamada “Seçimi cumhuriyetin temel felsefesinde olduğu gibi birliktelik kazandı” dedi.
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CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, İstanbul seçimlerinin sonuçlanması üzerine yaptığı açıklamada “Seçimi cumhuriyetin temel felsefesinde olduğu gibi birliktelik kazandı” dedi. İstanbul seçimlerinin vatandaşların ayırıcı, ötekileştirici ve nefret dilini duymak istemediğini dile getiren Tarhan, şöyle konuştu:

“MİLLETİN MESAJI AÇIK”

“Bu memleket hepimizin ve birlikte mücadele etmeliyiz. İktidar olsun, muhalefet olsun bundan sonraki siyasi söylemini vatandaşın talebine göre yeniden düzenlemek zorundayız. CHP olarak toplumun her kesimini kucaklayan bu anlayışa öncülük ediyoruz. 31 Mart ve sonrasında yaşanan süreçte tüm Türkiye’nin adalet inancı kırılmıştı. Vatandaş adaletin yeniden tesis edilmesi gerektiğini bu sefer daha açık ara oy farkıyla tartışılmayacak boyutta mesaj olarak iletti. Milletin adalet inancını zedeleyen herkesin bu tabloyu iyice okuması gerekmektedir.”

“KARARLARI KURULLAR DEĞİL MİLLET VERİR”

Açıklamasında, “YSK’nın hatalı kararı sadece İstanbul’da değil tüm Türkiye’de vatandaşlarımızın vicdanına yer etti” diyen milletvekili Tarhan, “Milletin kararını kurullar, kişiler eliyle değiştirmeye kalkarsanız mutlaka altında ezilirsiniz. 23 Haziran seçim sonuçları gösteriyor ki her siyasi partideki görüşten vatandaş Ekrem İmamoğlu’na oy vermiş. Halkın üzerinde hiçbir güç yoktur” dedi.

“TÜRKİYE’YE HAYIRLI OLSUN”

Tahsin Tarhan, sözlerini şöyle tamamladı: “Bundan sonra iktidarın yeni bir yol haritası çizerek bir an önce ekonomiyi toparlayacak ciddi adımlar ataması gerekmektedir. 23 Haziran seçimlerinin yarattığı uzlaşının iktidar eliyle de ekonomiye yansıtılması şarttır. Partizan devlet anlayışından vazgeçildiği toplum tarafından hissedilirse her şey çok daha güzel olacaktır.”

Dün 14:59 TSİ - Siyaset

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