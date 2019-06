MY Kolej 145 mezununu uğurladı

Başiskele sahildeki The Mahall'in güzel bahçesinde bir araya gelen MY Kolej öğrenci, öğretmen ve velileri duygusal anlar yaşadı. Okul birincilerinin okul kütüğüne isimlerini çakarak ölümsüzleştirmesinin ardından 4., 8. ve 12.Sınıf öğrencileri alkışlarla, görsel şölen eşliğinde sahneye çıktı. Havai fişek gösterileri eşliğinde kep atan öğrenciler mezuniyet programlarını eğlenerek tamamladı. MY Okulları Lise Müdürü Meryem Karaöz ve Ortaokul Müdürü Emre Gülhan yaptıkları konuşmalarda mezun olan öğrencilere başarılar dilediler.

BİR ÜST OKUL

Karaöz ve Gülhan, “Öğrencilerimizi en güzel şekilde yetiştirdik, milli değerlerle, ilimle fenle, sanat ve spor duyarlılığı ile donattık ve şimdi bir üst okula uğurluyoruz. Özlenecek öğrenciler yetiştirdiğimiz için mutluyuz, koridorda, okul bahçesinde gözlerimiz sizi arayacak, inanıyoruz ki sizler topluma faydalı bireyler olacaksınız, ülkemizin daha ilerilere gitmesine katkı sunacaksınız.

AİLELERE TEŞEKKÜR

Biz Kocaeli'nin en başarılı özel okullarından MY Kolej olarak ailelerinize de teşekkür etmek istiyoruz, çünkü sizlere en güzel eğitim ortamlarını sundular, yemediler yedirdiler, içmediler içirdiler, tüm ihtiyaçlarınızı en güzel şekilde karşıladılar. Şimdi sizlerin başarılı olma zamanı. Hepinizi kutluyoruz, yolunuz açık olsun çocuklar" dediler.