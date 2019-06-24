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Özlü, muhtarların taleplerini dinledi

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçedeki 37 mahalle muhtarıyla istişare toplantısında bir araya gelerek görüş, öneri ve talepleri dinledi.
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Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçedeki 37 mahalle muhtarıyla istişare toplantısında bir araya gelerek görüş, öneri ve talepleri dinledi. Belediye başkan yardımcılarının ve bazı birim müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda konuşan Başkan Özlü, mahalle muhtarları ile sürekli işbirliği içinde ve koordineli bir şekilde çalışacaklarını söyleyerek, bu istişare toplantılarının periyodik olarak devam edeceğini belirtti.

ÇÖZÜM BULUNACAK

“Göreve geldiğimiz günden beri bu işin dününe sahip çıkarak yürümeye çalışıyoruz.” diyen Başkan Özlü, “İdari ve mali yönden belediyeye disiplin getirdik. Önümüzdeki süreçte mahalle mahalle dolaşarak muhtarlarımızla sık sık istişareler yapacağız. Vatandaşlarımızla her ortamda her zaman bir arada olacağız. Onları asla yalnız bırakmayacağız. Vatandaşlarımızın talep, istek ve önerilerini sıralayıp en acil olanlarını hemen çözüme kavuşturacağız.” dedi. 

Dün 15:08 TSİ - Gündem

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