Er İslam Muhammed Altuğ’un şehit olduğu haberi, Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Garnizon Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz, Emniyet Müdürü Hakan Fındık, Yalova Müftüsü Cemal Çıkrık ile yetkililer tarafından Yalova merkez Süleymanbey Mahallesi´nde yaşayan baba Hakan ve anne Şükret Altuğ´a verildi. Oğlunun yaşamını yeterdiğini öğrenen anne Şükret Altuğ, sinir krizi geçirdi. Ailenin evine Türk bayrağı asılarak, önüne taziye çadırı kuruldu.
NİŞAN YAPACAKTI
Kaza kurşunu ile hayatını kaybeden Er İslam Muhammet Altuğ´un tezkeresini almaya 5 gün kaldığı, askerlik dönüşünde de nişan yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Altuğ’un cenazesinin yarın Yalova´da, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği belirtildi.
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Yorumlar
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Ersoy Kandemir - Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum.
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