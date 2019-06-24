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Tezkeresine 5 gün kala kaza kurşunu ile şehit oldu

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde vatani görevini yapan Yalovalı er İslam Muhammed Altuğ (21), bu sabah bir askerin silahından çıkan kaza kurşunu ile yaşamını yitirdi. Acı haber, aileye il protokülü tarafından verildi.