Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne ek hizmet binası

Hastane Başhekimi Op. Dr. Yüksel Pehlevan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bölge hastanesi olarak halka hizmet verdiklerini, taleplerin karşılanması için ek binaya ihtiyaç duyduklarını söyledi. Yapılan yazışmalar sonucunda hastaneye ait olan ve şu anda geçici otopark olarak kullanılan alana ek binanın yapılmasının uygun görüldüğünün bilgisini veren Pehlevan, "Ek hizmet binamızın yapımıyla ilgili protokol imzalanarak, ihalesi gerçekleştirildi. Önümüzdeki günlerde hafif çelik konstrüksiyon yapımına başlanacak. Yeni ek binamız 900 metrekare alan üzerinde iki katlı olarak yapılarak, tüp geçitle hastanemize bağlanacak." şeklinde konuştu. Pehlevan, mevcut hastanede bulunan diyaliz ünitesini yeni yapılacak ek hizmet binasına taşıyacaklarını belirterek, "Poliklinikler ve idari birimlerimiz de bu alana taşınacaktır. Yapılacak olan bu ek binamızın ardından halkımıza daha iyi ve kaliteli hizmeti vereceğimizden eminiz. Polikliniklerin sayıları artıkça, hastaların sıra bekleme süreleri daha da asgariye iner." diye konuştu.