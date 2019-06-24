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İmamoğlu mazbatasını ne zaman alacak?

İstanbul İl Seçim Kurulu bu sabah itibariyle Büyükşehir Belediye Başkanı Seçimi İl Birleştirme Tutanağı’nı hazırladı.
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Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan'ın haberine göre, İstanbul İl Seçim Kurulu bu sabah itibariyle Büyükşehir Belediye Başkanı Seçimi İl Birleştirme Tutanağı’nı hazırladı. Buna göre; Ekrem İmamoğlu, 4 milyon 741 bin 870 oy aldı. Binali Yıldırım ise 3 milyon 935 bin 444 oy aldı. Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanan İmamoğlu’na mazbatasının yarın (25 Haziran) verilmesi bekleniyor.

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