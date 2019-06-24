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Yavuz Erkut İstanbul'a Genel Sekreter oluyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu'nun Genel Sekreterliğe Yavuz Erkut'u getireceği öğrenildi.
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23 Haziran’da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı yüzde 9’luk bir oy farkıyla kazanan Ekrem İmamoğlu'nun Genel Sekreterliğe Yavuz Erkut'u getireceği öğrenildi. Erkut, 2006-2015 yılları arasında TÜPRAŞ Genel Müdürlüğü görevinde bulunmuştu.

Yavuz Erkut kimdir?

TÜPRAŞ’ın 2005-1015 yılları arasında 10 yıl boyunca genel müdürlüğünü yapan Yavuz Erkut Tüpraş’ın ardından Azeri devlet şirketi Socar’ın Türkiye Başkanlığı’na getirilmişti.

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Yorumlar

(3)
03

Firat - İş ehline verilir koç adama boşuna sahip çıkmaz aferim İmamoğlu adam gibi adam

Yanıtla . 0Beğen 24 Haziran 22:19
01

Cenk - Sayın İmamoğlunun Koç Holdingle içli-dışlılığı böylelikle tescil edilmiş oluyor ! Hadi hayırlısı, bakalım daha neler göreceğiz ?

Yanıtla . 2Beğen 24 Haziran 19:55
02

Kara Bozkurt - @Cenk 01 nolu yoruma cevabı: Diğerleri de içli dışlıydı ne oldu

Yanıtla . 0Beğen 24 Haziran 20:16
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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