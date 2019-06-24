23 Haziran’da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı yüzde 9’luk bir oy farkıyla kazanan Ekrem İmamoğlu'nun Genel Sekreterliğe Yavuz Erkut'u getireceği öğrenildi. Erkut, 2006-2015 yılları arasında TÜPRAŞ Genel Müdürlüğü görevinde bulunmuştu.
Yavuz Erkut kimdir?
TÜPRAŞ’ın 2005-1015 yılları arasında 10 yıl boyunca genel müdürlüğünü yapan Yavuz Erkut Tüpraş’ın ardından Azeri devlet şirketi Socar’ın Türkiye Başkanlığı’na getirilmişti.
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Yorumlar
(3 )
Firat - İş ehline verilir koç adama boşuna sahip çıkmaz aferim İmamoğlu adam gibi adam
Cenk - Sayın İmamoğlunun Koç Holdingle içli-dışlılığı böylelikle tescil edilmiş oluyor ! Hadi hayırlısı, bakalım daha neler göreceğiz ?
Kara Bozkurt - Diğerleri de içli dışlıydı ne oldu
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