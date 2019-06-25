MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama takvimini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama takvimi açıklandı. Bakanlığın internet sitesinden açıklanan "2019 mart sözleşmeli öğretmen atama duyurusu çerçevesinde başvuranların tercih ve atama işlemine ilişkin takvim"e göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri, 30 Temmuz-5 Ağustos'ta alınacak. Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül itibarıyla göreve başlayacak.