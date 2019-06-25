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MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama takvimini açıkladı

20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama takvimi açıklandı. 20 bin sözleşmeli öğretmenin eğitim kurumu tercihleri 30 Temmuz-5 Ağustos'ta alınacak. Öğretmenlerin atama sonuçları 9 Ağustos'ta açıklanacak.
MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama takvimini açıkladı mask
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama takvimi açıklandı. Bakanlığın internet sitesinden açıklanan "2019 mart sözleşmeli öğretmen atama duyurusu çerçevesinde başvuranların tercih ve atama işlemine ilişkin takvim"e göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri, 30 Temmuz-5 Ağustos'ta alınacak. Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül itibarıyla göreve başlayacak.

Bugün 00:17 TSİ AA Ankara- Eğitim

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