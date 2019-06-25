İmamoğlu yenilenen İstanbul seçiminde oylarını artırdı

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde İstanbullular tercihini CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'ndan yana kullanırken, iptal edilen 31 Mart'taki seçimde 13 bin 729 olan iki aday arasındaki fark, dün gerçekleştirilen seçimde İmamoğlu lehine 806 bin 415'e yükseldi. AA muhabirinin resmi olmayan seçim sonuçlarından derlediği bilgiye göre, 10 milyon 570 bin 963 seçmenin bulunduğu kentte, 8 milyon 925 bin 63 kişi oy kullandı. Bu oyların 8 milyon 746 bin 464'ü geçerli, 178 bin 599'u ise geçersiz sayıldı. Katılım oranı da yüzde 84,5 olarak gerçekleşti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu geçerli oyların yüzde 54,21'ine denk gelen 4 milyon 741 bin 868 oy, Cumhur İttifakı'nın adayı AK Partili Binali Yıldırım ise geçerli oyların yüzde 44,99'una denk gelen 3 milyon 935 bin 453 oy aldı.

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar'a ise 47 bin 829, Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel'e de 14 bin 545 oy verildi. Resmi olmayan verilere göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan Millet İttifakı'nın CHP Adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde yüzde 48,77 oy alırken, dünkü seçimlerdeki oyunu yüzde 54,21'e yükseltti. Cumhur İttifakı'nın AK Parti Adayı Binali Yıldırım ise 31 Mart seçimlerinde yüzde 48,61 oy alırken bu seçimlerdeki oy oranı 44,99'a düştü.

İki rakip arasındaki fark arttı

CHP ve AK Parti'nin iki seçimdeki dağılıma bakıldığında ise 31 Mart'ta 4 milyon 169 bin 765 oy alan Ekrem İmamoğlu, dünkü seçimlerde 4 milyon 741 bin 868 seçmenin oyunu aldı. 31 Mart'ta 4 milyon 156 bin 36 kişinin oyunu alan Binali Yıldırım ise 23 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde 3 milyon 935 bin 453 kişinin oyunu alabildi. Buna göre İmamoğlu'nun oyu 572 bin 103 artarken Yıldırım'ın oyu da önceki seçime göre 220 bin 583'lük bir düşüş yaşadı. Bir önceki seçimde iki rakip arasındaki fark 13 bin 729'du. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde 103 bin 364 oy alan Saadet Partisi Adayı Necdet Gökçınar, dünkü seçimlerde 47 bin 829 oy alırken, 31 Mart'ta 15 bin 424 oy alan Vatan Partisi Adayı Mustafa İlker Yücel'in oyu da 14 bin 545 olarak kayıtlara geçti.

Geçersiz sayılan oylar azaldı

31 Mart'taki mahali idareler seçimlerinde 315 bin 250 geçersiz oy kullanılırken, bu sayı yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde 136 bin 652 oy azalarak 178 bin 598'ye geriledi.

Katılım oranında artış

Seçime katılım oranına bakıldığında ise 31 Mart'ta oy kullanan seçmen sayısı yüzde 83,86 oranla 8 milyon 865 bin 72 iken bu rakam, dünkü seçimlerde yüzde 84,42 oranla 8 milyon 924 bin 19'a yükseldi. Böylece yüzde 0,56 artışla önceki seçime göre seçime katılanların sayısı 59 bin 256 kişi arttı. İlçe bazlı katılım oranına bakıldığında da Arnavutköy, Beykoz, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Şile ve Tuzla'da azalma olduğu diğer ilçelerde ise artış olduğu görüldü. İlçe bazındaki istatistiklere bakıldığında ise, AK Parti Sultangazi ve Sultanbeyli dışındaki tüm ilçelerde oy kaybı yaşarken CHP, İstanbul'un tüm ilçelerinde oylarını artırdı. CHP'nin oylarını en çok artırdığı ilçe 32 bin 611 oyla Küçükçekmece olurken, AK Parti ise bu ilçede 17 bin 107 ile en çok oy kaybı yaşadı.

CHP 12 ilçede AK Parti'nin önüne geçti

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığındaki oy dağılımına göre, CHP Fatih, Üsküdar, Beyoğlu, Sancaktepe, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Çekmeköy, Bahçelievler, Tuzla, Beykoz ve Şile'de AK Parti'nin önüne geçti. Buna göre, Yıldırım'a 31 Mart'ta yüzde 53,27 oy çıkan Fatih'te bu oran 49,37'ye düştü. İmamoğlu ise 31 Mart'ta aldığı yüzde 43,64 oy oranını Fatih'te yüzde 49,51'e çıkardı. Üsküdar'da 31 Mart'ta Yıldırım'ın oy oranı yüzde 48,77, İmamoğlu'nun ise yüzde 48,38 iken, dünkü seçimlerde Yıldırım yüzde 44,8'e düşerken, İmamoğlu oy oranı yüzde 54,26'ya yükseltti. Beyoğlu'nda 31 Mart'ta İmamoğlu oyların yüzde 46,02'sini, Yıldırım ise yüzde 50,99'unu aldı. 23 Haziran'da İmamoğlu oy oranını yüzde 51,59'a çıkarırken, Yıldırım'ın oy oranı yüzde 47,54'e geriledi. Sancaktepe'de, Binali Yıldırım'ın 31 Mart'ta aldığı yüzde 50,2 oy, 23 Haziran'da yüzde 47,56'ya düşerken, İmamoğlu 31 Mart'taki yüzde 47,69 oy oranını yüzde 51,7'ye yükseltti. Eyüpsultan'da de Ekrem İmamoğlu 31 Mart'ta aldığı yüzde 48,47'lik oy oranını yüzde 53,92'ye çıkardı. Binali Yıldırım'ın 31 Mart'taki yüzde 48,94'lük oranı ise bu seçimde yüzde 45,26'ya indi. Bayrampaşa'da, Yıldırım'ın 31 Mart'taki yüzde 52,71'lik oy oranı dün yüzde 48,48'e düşerken, Ekrem İmamoğlu'nun bu ilçedeki yüzde 45,5 olan oy oranı yüzde 50,67'e ulaştı. Zeytinburnu'nda CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart'ta aldığı yüzde 46,13'lük oy, dünkü seçimlerde yüzde 52,17'e çıkarken, AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın 31 Mart'ta aldığı yüzde 51,22'lik oy oranı yüzde 47,06'ya düştü. Çekmeköy'de, AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın 31 Mart'ta yapılan mahalli idareler seçiminde aldığı yüzde 50,81'lik oy oranı, dünkü seçimlerde yüzde 48,59'a indi. Ekrem İmamoğlu'nun bu ilçedeki oy oranı ise yüzde 44,57'den yüzde 50,68'e çıktı. Bahçelievler'de İmamoğlu'nun 31 Mart'ta aldığı yüzde 46,87'lik oy oranı dünkü seçimlerde yüzde 51,98'e çıkarken, Binali Yıldırım'ın oy oranı aynı ilçede yüzde 50,48'den yüzde 47,22'ye indi. Tuzla'da Binali Yıldırım'ın 31 Mart'ta aldığı 49,7'lik oy oranı dünkü seçimlerde 45,95'e indi. Ekrem İmamoğlu'nu oy oranı ise yüzde 47, 92'den 53,21'e yükseldi. Beykoz'da Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart'ta aldığı yüzde 44,17'lik oy oranı 23 Haziran'da 49,73'e çıkarken, Binali Yıldırım'ın yüzde 52,91'lik oy oranı yüzde 49,23'e indi. Şile'de de Binali Yıldırım'ın iptal edilen seçimde aldığı yüzde 56,64 oy oranı dünkü seçimlerde 49,39'a düştü, Ekrem İmamoğlu'nun bu ilçedeki oy oranı ise yüzde 41,22'den yüzde 49,76'ya yükseldi. AK Parti Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Sultangazi, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Bağcılar, Güngören, Ümraniye, Pendik ve Sultanbeyli'de Büyükşehir Belediye Başkanlığında 31 Mart seçimlerindeki üstünlüğünü korudu.

Seçime girmeyen partiler 90 bin 588 oy almıştı

31 Mart'ta Büyükşehir Belediyesinden aday gösteren Demokratik Sol Partisi, Demokrat Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, Türkiye Komünist Partisi ise yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde aday göstermedi. 31 Mart'ta Demokratik Sol Parti Adayı Muammer Aydın 30 bin 884, Bağımsız Türkiye Partisi Adayı Selim Kotil 27 bin 87, Demokrat Parti Adayı Ersan Gökgöz 22 bin 268, Türkiye Komünist Partisi Adayı Zehra Güner Karaoğlu 10 bin 349 oy almıştı. Yine 31 Mart seçimlerinde 24 adayın bağımsız yarıştığı İstanbul'da bu adayların toplam oyu 14 bin 657 olurken yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde yarışan 17 bağımsız adayın aldığı toplam oy 6 bin 769'da kaldı.