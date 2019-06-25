Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 08:50 TSİ- Asayiş G: Bugün 09:39 TSİ

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Kocaeli merkezli 10 ilde 15 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Kırklareli, Konya, Balıkesir, Hatay, Sakarya ve Elazığ’da düzenlenen operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun devam ettiği öğrenildi.

Bugün 08:50 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Babasıyla tartışan çocuk 3. kattan atlayarak ağır yaralandı mask
Babasıyla tartışan çocuk 3. kattan atlayarak ağır yaralandı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı mask
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı
Değirmendere'yi yasa boğan ölüm mask
Değirmendere'yi yasa boğan ölüm
Çakmak gazı çeken genç hayatını kaybetti mask
Çakmak gazı çeken genç hayatını kaybetti
Seka Tüneli girişinde feci kaza! Araç takla attı mask
Seka Tüneli girişinde feci kaza! Araç takla attı
Arkadaşı ile birlikte uyuşturucuya kurban giden genç toprağa verildi mask
Arkadaşı ile birlikte uyuşturucuya kurban giden genç toprağa verildi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de 195 firma eleman alacak mask
Kocaeli'de 195 firma eleman alacak
AKP'li Ali Güney'den Hürriyet'e cevap mask
AKP'li Ali Güney'den Hürriyet'e cevap
AKP'li Yılmaz'dan Hürriyet'e: "Tam bir eşkıyalık" mask
AKP'li Yılmaz'dan Hürriyet'e: "Tam bir eşkıyalık"
Kocaelili başpehlivan Tanju Gemici, Gebze'deki güreşte dışlandı mask
Kocaelili başpehlivan Tanju Gemici, Gebze'deki güreşte dışlandı
Ayaz'dan Hürriyet'e kısa cevap mask
Ayaz'dan Hürriyet'e kısa cevap
Değirmendere'yi yasa boğan ölüm mask
Değirmendere'yi yasa boğan ölüm

GALERİ

Palet imalathanesindeki konteynerler alev alev yandı mask
Palet imalathanesindeki konteynerler alev alev yandı
620 iletişimci mezun oldu mask
620 iletişimci mezun oldu
Kartepe’de geri dönüşüm fabrikasında yangın mask
Kartepe’de geri dönüşüm fabrikasında yangın
Üsküdar’da İmamoğlu kutlaması mask
Üsküdar’da İmamoğlu kutlaması
AKP, İstanbul seçimleri için sahada mask
AKP, İstanbul seçimleri için sahada
Kocaeli'den komşuya akın var! mask
Kocaeli'den komşuya akın var!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL