Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Kocaeli merkezli 10 ilde 15 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Kırklareli, Konya, Balıkesir, Hatay, Sakarya ve Elazığ’da düzenlenen operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun devam ettiği öğrenildi.
Bugün 08:50 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 09:39 TSİ
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz