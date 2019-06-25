LGS sonucu ölüm getirdi!

Derince'de babasıyla tartışan 14 yaşındaki bir çocuk oturdukları apartmanın 3. katından atlayarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yunus Faruk Matur'un hayatını kaybettiği öğrenildi.
KENDİNİ BOŞKUĞA BIRAKTI
Olay, Derince Yenikent Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı apartmanın 3. katında Yunus Faruk Matur, dün açıklanan LGS sonuçları hakkında babası ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine balkona koşan Yunus Faruk Matur, kendini 3. kattan boşluğa bıraktı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düşen çocuk ağır yaralanırken, ailesi durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Durumu ağır olan çocuğunun yaşamını yitirdiği öğrenildi. Hastane önüne gelen çocuğun anne ve babası sinir krizi geçirirken aileyi yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.
CENAZE BUGÜN KALDIRILACAK
Polis ekiplerinin inceleme başlattığı olayda hayatını kaybeden çocuğun cenazesi bugün öğle namazına müteakip Yenikent Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verilmesi bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz