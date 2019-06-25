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Başıboş köpek isyanı!

Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin, başıboş bırakılan köpeklere isyan etti.
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Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin, başıboş bırakılan köpeklere isyan etti.

Çetin şu açıklamalarda bulundu:

"Son zamanlarda ilçemizde meydana gelen en acı ve vahşet gibi olayda Çamkonak mahallemizdeki üreticimiz Mustafa Turan'ın doğum yapan ineğini ve yavrusunun doğum esnasında başıboş bırakılan köpekler tarafından parçalanarak öldürülmesidir. Yakın zamanda yine bölgemizde yaşayan üreticilerimiz yaban hayvanlardan korunmak için yanlarına aldıkları babadan kalma tüfekleri ile yasak av yapanlar gibi hem silahları toplanmış para cezasına mâruz kalmışlardır. Tabiki bizlerin de amacı doğal yaşamı yaban ve sokak hayvanların kontrol altında yaşamlarını sürdürmesini sağlamaktır. Fakat zor şartlarda üretim yapmak için elindekini toprağa ve hayvanına yatıran tek geçim kaynağının tarım olan çiftçilerimizin artık sorununa çözüm bulunmasını yetkili kurumlardan acilen istemekteyiz. Saygılarımızla"

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