ÇAYKUR Yönetim Kurulu kararı ile kuru çaya yüzde 15 zam yapıldı. Kuru çay zammı bugünden itibaren geçerli olacak. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bir süredir çay sektörü temsilcileri fiyat maliyet artışları nedeniyle kuru çaya zam talebinde bulunuyordu.

“MUTLAKA DEVAMI GELECEKTİR”

Yapılan zammı geç kalmış bir zam olarak değerlendiren Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç, yaptığı açıklamada, “Geç bir zam. Yüzde 15 yeteli değil. Mutlaka devamı gelecektir. Maliyet giderleri arttı. Bu zammı geç kalan bir zam olarak kabul ediyorum.” ifadelerini kullandı. DHA