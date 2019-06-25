ÇAYKUR Yönetim Kurulu kararı ile kuru çaya yüzde 15 zam yapıldı. Kuru çay zammı bugünden itibaren geçerli olacak. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bir süredir çay sektörü temsilcileri fiyat maliyet artışları nedeniyle kuru çaya zam talebinde bulunuyordu.
“MUTLAKA DEVAMI GELECEKTİR”
Yapılan zammı geç kalmış bir zam olarak değerlendiren Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç, yaptığı açıklamada, “Geç bir zam. Yüzde 15 yeteli değil. Mutlaka devamı gelecektir. Maliyet giderleri arttı. Bu zammı geç kalan bir zam olarak kabul ediyorum.” ifadelerini kullandı. DHA
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Yorumlar
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Levent - NE OLUR Kİ ZATEN MALİYET İ 10 KURUŞ BİLE OLMAYAN BİR BARDAK ABDEST SUYU GİBİ ÇAYA 5 LİRA VEREN MİLLETİZZZZ
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