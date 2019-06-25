Cedit Mahallesi Topçular Yolu Uygar Sokak No: 75 Kat 1 adresinde ikamet eden,Seka Emeklisi Merhum Hasan Paşaoğlu’nun eşi Feride Paşaoğlu 87 yaşında evinde vefat etti. Merhumenin cenazesi Topçular Merkez Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığına defnedilecek. Aynı zamanda gazetemiz çalışanlarından Ahmet Akay’ın da teyzesi olan Feride Paşaoğlu 1 kız ve 1 de erkek evlat sahibiydi.
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Feride Paşaoğlu vefat etti
Cedit Mahallesi Topçular Yolu Uygar Sokak No: 75 Kat 1 adresinde ikamet eden,Seka Emeklisi Merhum Hasan Paşaoğlu’nun eşi Feride Paşaoğlu 87 yaşında evinde vefat etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz