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AKP’den iki parti çıkacak

İstanbul yenilgisi AKP içindeki muhalif hareketi hızlandırdı. Eski Başbakan Davutoğlu, 30 Haziran’da Elazığ’da yeni siyasi hareketin detayını açıklayacak. Eski Bakan Ali Babacan ise yeni partisini eylül ayında duyuracak.
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AKP'nin İstanbul'da aldığı seçim yenilgisi parti içindeki ‘muhalif hareketin' elini güçlendirdi. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan üzerinden yürüyen iki ayrı parti çalışması hızlandı. Babacan'ın liderliğinde kurulacak partinin 5 kurmayı var. Bu isimler, Abdullah Gül, Beşir Atalay, Haşim Kılıç, Sadullah Ergin ve Fehmi Koru. Babacan'ın eylül ayında partiyle ilgili son kararını açıklaması bekleniyor.

ELAZIĞ'DAN START

Davutoğlu'nun 30 Haziran'da Elazığ'da düzenlenecek kahvaltı programıyla ‘siyasi hareketiyle' ilgili somut açıklamalar yapması bekleniyor ve partinin eylül ayında ‘resmen' ortaya çıkacağına işaret ediliyor. Davutoğlu'nun kuracağı yeni partinin kurmay ismi ve AKP eski Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, seçim sonucunu değerlendirdi. “Cumhur ittifakı kaybetti, millet ittifakı kazandı. Seçim sonuçlarının tesir sahası İstanbul'la sınırlı değil, Türkiye'yi kapsayacaktır” diyen Özdağ şunları söyledi:

“KULAK TIKADILAR”

“Artık siyasette yeni aktörler yer alacak. Bunun zeminini AK Parti sağladı. Eleştirilere kulak tıkamış, özeleştiri yapmamıştır. AK Parti bundan sonra fabrika ayarlarına dönemez. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olduğu sürece mümkün değildir. Şu anda bütün siyasi partiler kışla, mensupları asker gibidir. Artık Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tartışılacaktır. Parti genel başkanının Cumhurbaşkanı olduğu sistemin doğru olmadığı ortadadır. Ya tam başkanlık ya yarı başkanlık ya da parlamenter sisteme dönüş yapılmalıdır. Gönül ister ki bunu TBMM yapsın. Millet konuşmak istiyor, barış içinde bir arada yaşamak istiyor, özgürlük, adalet, zenginlik istiyor. Esas kaybeden vesayetçilere kızarak vesayetçiliğe soyunanlar olmuştur.” Kaynak: SÖZCÜ

Bugün 10:20 TSİ - Siyaset

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