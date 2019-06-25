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Armutlu Emlak, Körfez Emniyet’e gol olup yağdı! “9-2”

Bu yıl 8.’si düzenlenen Altın Kiraz Futbol Turnuvası başladı.
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Bu yıl 8.’si düzenlenen Altın Kiraz Futbol Turnuvası başladı. Açılış maçında Armutlu Emlak, Körfez İlçe Emniyet’e gol olup yağdı ve mücadeleyi 9-2 kazanarak turnuvaya 3 puan ile başladı. Armutlu Emlak’ın gollerini Baykal Şahan (6), Emrah Davulcu, Bülent Harmancı ve Mesut Gençoğlu attı.

KADİR YILMAZ YÖNETTİ

Günün ikinci maçında Bal Besicilik, Amasyalılar Derneği’ni 7-4 mağlup ederek 3 puan ile turnuvaya başladı. Bal Besicilik’in gollerini Levent Gülay (5), Hasan Aydın ve Ziya Arap atarken, Gökhan Mazlum ve Engin Tuncer’in 2’şer golü Amasyalılar Derneği’ne yetmedi. İki maçı da ilimizin genç ve gelecek vaat eden hakemlerinden Kadir Yılmaz başarı ile yönetti.

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