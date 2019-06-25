Körfez’de lastikler alev aldı

Pazar günü her 3 grupta da 20 turluk iki yarış gerçekleştirildi. Super grupta Borusan Otomotiv Motorsport takımının İzmirli genç sürücüsü Yağız Gedik, BMW 320 Si ile her iki yarışı da kazanmayı başararak sezona hızlı bir giriş yapmış oldu. Honda Civic Type-R ile yarışan Ozan Süzgün hafta sonunu iki ikincilikle tamamlarken, üçüncülük ilk yarışta Honda Civic Type-R ile yarışan Uğur Fatinoğlu, ikinci yarışta ise Honda Civic Type-R ile yarışan Demir Eröge'nin oldu.

MAXI, OKYAY’DAN SORULUR

Sadece iki katılımın olduğu Maxi grupta, her iki yarışı kazanan Borusan Otomotiv Motorsport takımının tecrübeli pilotu İbrahim Okyay oldu. BMW Z4 GT3 ile yarışan Okyay'ın ardından kürsünün ikincilik basamağına çıkan isim ise Seat Leon Supercopa ile Tuğrul Köselerden oldu. Bu yıl uygulanmaya başlanan ve en kalabalık katılıma sahne olan Super Production grubunda ise her iki yarışta da büyük çekişme yaşandı.

HASAN TANSU ZİRVEDE

Opel Corsa OPC'lerin domine ettiği grupta, ilk yarışı genç sporcu Hasan Tansu kazanırken Vedat Dalokay ikinci ve Turgut Konukoğlu da üçüncü sırada yer aldı. Aynı kategorinin ikinci yarışında birincilik podyumuna bu kez Çağlayan Çelik çıkarken Hasan Tansu ikinci ve Turgut Konukoğlu üçüncü olarak günü tamamladılar.

HALİDE KÜBRA URGANCI GEÇİLMEDİ

TOSFED Yıldızını Arıyor projesinin 2019 sezonundaki ilk yarışını Doğa Tosunkazanırken, Reha Aybey ikinciliği, Akın Can Kiper ise üçüncülüğü göğüsleyen isimler oldu. Kadınlar klasmanında ise Halide Kübra Urgancı en hızlı isim olurken, İrem Yeniçeri yarışı ikinci olarak tamamladı. 2019 Türkiye Pist Şampiyonası'nda ikinci ayak yarışları 27-28 Temmuz tarihlerinde yine TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleştirilecek.