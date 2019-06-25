Yeni Kocaelispor’dan görkemli şampiyonluk gecesi

U-11 Ligi C Grubu’nda şampiyon olan Yeni Kocaelispor, Beyaz Evler Restoran’da düzenlenen gecede buluştu. Başkan Yusuf Uzuner, yönetim kurulu üyeleri, Futbol İl Temsilcisi ve aynı zamanda İzmit Belediyesi Spor Müdürü Mithat Ağa, Türkiye Saha Komiserleri Derneği Kocaeli Şubesi Genel Sekreteri İbrahim Yılmaz, sporcu velileri ve Yeni Kocaelispor Teknik ekibi gecede yer aldı.

SPONSORLAR DESTEK OLDU

Selamlama konuşmasını yapan Teknik Sorumlu Burak Uzuner katılımcılara teşekkür ederken, kulübün kuruluş zamanından bu yana geçen 9 yıldaki süreci aktardı. 2018-2019 sezonunda kulübe sponsor olarak katkıda bulunan SAR-CAM, İZTAR, Mazlum Hırdavat ve SÖZER Orman Ürünleri firmalarına Kulüp Başkanı Yusuf Uzuner tarafından plaket takdim edildi. İZTAR Yönetim Kurulu Başkanı Harun Gönenç bu ailenin içinde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek geceye katılanlara teşekkür etti.

AĞA: ÇOK SAYGI DUYULACAK BİR KULÜP

Futbol İl Temsilcisi ve aynı zamanda İzmit Belediyesi Spor Müdürü Mithat Ağa, Yeni Kocaelispor Kulübü’nün kurulduğundan bu yana alt yapılarda öncü bir kulüp olduğunu, 2. Küme’de şampiyon olduğunda bile hiç bir olumsuzluk yaşanmadığını ve her zaman girdiği her kategoride başarılı olduğunu ifade etti ve Yusuf Uzuner ile Burak Uzuner’e teşekkür etti.