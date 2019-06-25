Harun Kayraldağ: Şampiyonluğa çok açım!

Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro ile yola çıkmak isteyen ve sezonu 5 Ağustos’ta açacak olan 1. Amatör Lig takımlarından Derince temsilcisi Yavuzspor’da genç ve başarılı teknik adam Harun Kayraldağ ile yeniden anlaşılmıştı. Başkanlığını Volkan Elmaser’in yaptığı takımda teknik adam Harun Kayraldağ “Sürekli Play-Off’lardan döndük. Artık bu yıl olsun. Şampiyonluğa çok açım” dedi.

TRANSFERLERE BAŞLADILAR

Yeni sezon öncesi deneyimli sağ bek ve stoper Serkan Uzun, Bağçeşme’den kanat forvet Safa Armutçu, ön libero Burhan Çimen ve kaleci Enes ile anlaşan, iç transferde de orta saha oyuncuları Oğuzhan Öz ve Berk, stoper İlker, kanat oyuncusu Yusuf ile de yola devam eden Yavuzspor sezon sonunda mutlak şampiyonluk hedefliyor.

PES ETMEYEN BİR TAKIM KURACAĞIM

Takımın genç teknik adamı Harun Kayraldağ sezon sonunda kupayı kaldırmak için var güçlerini ortaya koyacaklarını belirtti ve şunları söyledi: Beni tanıyanlar bilir. Isıran, koşan, hiçbir zaman pes etmeyen bir takım kurarım. Az bütçe ile bu güne kadar fazla iş çıkardığımı düşünüyorum. Bu sezon sonunda Yavuzspor ile şampiyonluk kupasını mutlaka kaldırmak istiyorum.

GÜZELCE HATIRLAYACAĞIZ

Geçen sezonun bitimine 6 maç kala Yavuzspor’a geldim. İyi şeyler yaptığımı düşünüyorum. Volkan başkanımız ile Ocak ayında anlaşmıştık zaten. O da benim gibi şampiyonluk hedefine sahip. Kısacası ortak bir noktada buluşmamız zor olmadı. Bu yıl olacak ve inanıyorum ki kupamız ile ziyaretinize gelip bu röportajı güzel bir şekilde hatırlayacağız. Erdem ÖVÜÇ