Antrenör kurs fiyatları belli oldu

2019-2020 ANTRENÖR LİSANS KURS VE SERTİFİKA ÜCRETLERİ
UEFA PRO LİSANS: 45.000
UEFA ELİT A: 15.000
UEFA ELİT GENÇ A: 15.000
SPORTİF DİREKTÖRLÜK: 12.000
ATLETİK PERFORMANS: 10.500
UEFA B: 9.500 (Konaklamalı)
UEFA B: 6.500 (Konaklamasız)
TFF A KALECİ: 6.500
TFF FUTSAL ANTRENÖRLÜĞÜ: 4500
MAÇ VE PERFORMAN ANALİZİ: 4000
ÇOCUK FUTBOLU ANTRENÖRLÜĞÜ: 4000
OYUNCU VE MAÇ İZLEME: 3000
PLAJ FUTBOLU ANTRENÖRLÜĞÜ: 2500
TFF B KALECİ: 2.250
TFF GRASSROOTS C: 1.750
TFF GRASSROOTS: 400 (Gönüllü)
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz