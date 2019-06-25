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Antrenör kurs fiyatları belli oldu

2019-2020 futbol sezonu Antrenör Lisans Kurs ve Sertifika ücretleri belli oldu. Buna göre Pro-Lisans Kursu toplam 45 bin, Elit A Lisans ve Elit Genç A kursları 15’er bin lira oldu. İşte fiyatlar.
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2019-2020 ANTRENÖR LİSANS KURS VE SERTİFİKA ÜCRETLERİ

UEFA PRO LİSANS: 45.000

UEFA ELİT A: 15.000

UEFA ELİT GENÇ A: 15.000

SPORTİF DİREKTÖRLÜK: 12.000

ATLETİK PERFORMANS: 10.500

UEFA B: 9.500 (Konaklamalı)

UEFA B: 6.500 (Konaklamasız)

TFF A KALECİ: 6.500

TFF FUTSAL ANTRENÖRLÜĞÜ: 4500

MAÇ VE PERFORMAN ANALİZİ: 4000

ÇOCUK FUTBOLU ANTRENÖRLÜĞÜ: 4000

OYUNCU VE MAÇ İZLEME: 3000

PLAJ FUTBOLU ANTRENÖRLÜĞÜ: 2500

TFF B KALECİ: 2.250

TFF GRASSROOTS C: 1.750

TFF GRASSROOTS: 400 (Gönüllü)

Bugün 10:36 TSİ - Spor

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