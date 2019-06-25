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Antrenör kurs fiyatları belli oldu

2019-2020 futbol sezonu Antrenör Lisans Kurs ve Sertifika ücretleri belli oldu. Buna göre Pro-Lisans Kursu toplam 45 bin, Elit A Lisans ve Elit Genç A kursları 15’er bin lira oldu. İşte fiyatlar.