Anadolu Sağırlar Federasyonu Başkanı Yunus Bayraktar, Derince Sağırlar Spor Kulübü yöneticileri Hüseyin Engin Kaya Emre Özecik, İşaret Dili Hocası Gülden Sıkı, uzun yıllar ilimizde görev yapan ve aynı zamanda, Göçerler Gençlikspor Başkanı olan, Soner Göçer ve kulübün Tekvando sporcuları KASKF’de 5. dönemine başlayan Başkan Murat Aydın’ı ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretler ortalama 1’er saat sürdü. Aydın konukları ile yakından ilgilenirken, ziyaretlerden ötürü Anadolu Sağırlar Federasyonu’na ve Göçerler Gençlikspor Kulübü’ne teşekkür etti.
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Aydın’a ziyaretler sürüyor
Anadolu Sağırlar Federasyonu Başkanı Yunus Bayraktar, Derince Sağırlar Spor Kulübü yöneticileri Hüseyin Engin Kaya Emre Özecik, İşaret Dili Hocası Gülden Sıkı, uzun yıllar ilimizde görev yapan ve aynı zamanda, Göçerler Gençlikspor Başkanı olan, Soner Göçer ve kulübün Tekvando sporcuları KASKF’de 5. dönemine başlayan Başkan Murat Aydın’ı ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz