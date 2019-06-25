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Elif Derin 1 yaşında!

Türkiye Futbol Saha Komiserler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Süleyman Karadaş’ın torunu Elif Derin 1 yaşına bastı.
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Türkiye Futbol Saha Komiserler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Süleyman Karadaş’ın torunu Elif Derin 1 yaşına bastı. İzmit Asayiş Şube Müdürlüğü karşında faaliyet gösteren, Boşnak Kafe Restoran’daki etkinlikte Elif Derin’in annesi Gamze Hanım ve babası Kadir Karadaş’ın mutlulukları da dikkatlerden kaçmadı. Dede Süleyman Karadaş “Elif’imiz artık 1 yaşında. Allah nice sağlıklı yaşlarda bizleri bir araya getirsin. Rab’bim herkesin evlatlarını ailelerine bağışlasın” dedi.

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