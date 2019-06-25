Türkiye Futbol Saha Komiserler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Süleyman Karadaş’ın torunu Elif Derin 1 yaşına bastı. İzmit Asayiş Şube Müdürlüğü karşında faaliyet gösteren, Boşnak Kafe Restoran’daki etkinlikte Elif Derin’in annesi Gamze Hanım ve babası Kadir Karadaş’ın mutlulukları da dikkatlerden kaçmadı. Dede Süleyman Karadaş “Elif’imiz artık 1 yaşında. Allah nice sağlıklı yaşlarda bizleri bir araya getirsin. Rab’bim herkesin evlatlarını ailelerine bağışlasın” dedi.
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Elif Derin 1 yaşında!
Türkiye Futbol Saha Komiserler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Süleyman Karadaş’ın torunu Elif Derin 1 yaşına bastı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz