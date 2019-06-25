İzmit GB ile spor Yavuzspor dostluk maçı oynadı

Yaz dönemini yoğun bir şekilde sürdüren, İzmit Gençlerbirliği ile Yavuzspor hazırlık maçında karşılaştı. Skordan ziyade eksiklerin görülmesi adına oynanan maç centilmence geçti. Yavuzspor tesislerinde bir araya gelen taraflar güzel bir etkinliği geride bırakırken, İzmit Gençlerbirliği kurmayları, misafirperverliklerinden ötürü Yavuzspor Başkanı Volkan Elmaser, antrenörler Fatih Erdinç, Savaş Uzun ve sporculara teşekkür etti.