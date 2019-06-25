Yaz dönemini yoğun bir şekilde sürdüren, İzmit Gençlerbirliği ile Yavuzspor hazırlık maçında karşılaştı. Skordan ziyade eksiklerin görülmesi adına oynanan maç centilmence geçti. Yavuzspor tesislerinde bir araya gelen taraflar güzel bir etkinliği geride bırakırken, İzmit Gençlerbirliği kurmayları, misafirperverliklerinden ötürü Yavuzspor Başkanı Volkan Elmaser, antrenörler Fatih Erdinç, Savaş Uzun ve sporculara teşekkür etti.
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İzmit GB ile spor Yavuzspor dostluk maçı oynadı
Yaz dönemini yoğun bir şekilde sürdüren, İzmit Gençlerbirliği ile Yavuzspor hazırlık maçında karşılaştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz