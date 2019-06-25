Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 10:41 TSİ- Gündem G: Bugün 10:42 TSİ

Çıpalı Konak'ın pencere doğramaları takıldı

“Ereğli Evleri Hayat Buluyor” projesi kapsamında Karamürsel Ereğli’de bulunan yapıları restore eden Büyükşehir Belediyesi, hummalı çalışmasını sürdürüyor.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel’in Ereğli Mahallesi’ni eski nostaljik günlerine geri döndürüyor. Zamanla bakımsızlıktan kullanılmaz hale gelen yapılar için Büyükşehir Belediyesi, restorasyon projesi hazırladı. Büyükşehir Belediyesi restore ettiği yapılar dışında diğer yapılar için de ev sahiplerine proje desteği veriyor. Çıpalı Konak’ın pencere doğrama montajı tamamlanırken çalışmalar kapsamında Ereğli 5-6-7 parseldeki yapıların pencere doğrama montajlarına da başlanacak.

AHŞABIN HİZMET ÖMRÜ ARTIRILIYOR

Zamanında Yeşilçam filmlerine ev sahipliği yapan Ereğli Evleri olarak bilinen yapılar Büyükşehir Belediyesi sayesinde restore edilerek tekrar hayat buluyor. Tarihi ve estetik açıdan oluşturdukları dokuyla Ereğli’nin simgesi haline gelen evler içinde en dikkat çekici olanlardan Çıpalı Konak ve 5,6,7 parselde bulunan yapılar restore ediliyor. Çıpalı Konak’ta pencere doğraması montajı tamamlanırken ahşap saçak altı kaplaması imalatı da tamamlandı. Ahşap tavan kaplaması imalatları devam eden konakta ayrıca dış cephe ahşap isleri de hummalı şekilde sürüyor.

DIŞ SIVA UYGULAMASI TAMAMLANDI

5-6-7 parsel de bulunan yapıda ise dış sıva uygulaması biterken yapıda pencere doğramalarına sıra geldi. 2 kat emprenye yapılan parsellerde ahşabı mantar, böcek, kurtçuk gibi zararlılardan koruyarak ahşabın hizmet ömrünü artırma çalışmaları devam ediyor. Parsellerin pencere doğramalarını koyacakları yerlere tek kat astarı atan ekipler, pencere doğrama montajına başlayacak. Zemin taş temel güçlendirmesi tamamlanan yapının VRF altyapı imalatları da tamamlandı.

OSMANLI TÜRK EVİ ÖZELLİĞİ

Yeni yüzleriyle tarihi evler, sosyal ve kültürel amaçlı kullanılmak üzere Ereğli halkına hizmet verecek. Ereğli Evleri, Osmanlı Türk evinin geleneksel özelliklerini yansıtan üsluplarıyla sahile paralel olarak birçok 2 katlı ahşap, kagir evlerden oluşuyor. Adını ön cephesinde yer alan çıpa şeklindeki kabartma motiflerinden alan ve Ereğli Evlerinin en dikkat çekenlerinden olan Çıpalı Konak, bir zemin iki normal kattan oluşan ikiz yapı özelliği gösteriyor. Ön cephesindeki Ereğli’yi yansıtan çıpa motiflerinin yanı sıra, giriş kapılarına çıkılan çift taraflı merdivenleri de ayrı bir estetik unsur olarak öne çıkıyor.

YÖRESEL MALZEMELER

Çıpalı Ev’in dışında bölgede yapımında yöresel malzemelerin de kullanıldığı 20’ye yakın ev günümüze ulaşabildi. Çıpalı Ev’in yanı sıra restorasyon projesi kapsamında 262 ada, 5,6,7 no.lu parsellerde bulunan sivil mimari yapı da restore ediliyor. 112 metrekare taban alanına sahip olan bu yapı 3 kattan oluşuyor. Yapı 336 metrekare toplam kullanım alanlı ahşap karkas yapıya sahip. Yapı aslına uygun olarak restore ediliyor.

Bugün 10:41 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Kocaeli'de şafak vakti DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı mask
Kocaeli'de şafak vakti DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
Tezkeresine 5 gün kala kaza kurşunu ile şehit oldu mask
Tezkeresine 5 gün kala kaza kurşunu ile şehit oldu
Küçükkaya, Yıldırım'a hakkını helal etmedi mask
Küçükkaya, Yıldırım'a hakkını helal etmedi
Karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu öldü mask
Karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu öldü
İstanbul'daki yangının acısı Körfez'e düştü mask
İstanbul'daki yangının acısı Körfez'e düştü
AKP'den ilk açıklama! mask
AKP'den ilk açıklama!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de 195 firma eleman alacak mask
Kocaeli'de 195 firma eleman alacak
AKP'li Ali Güney'den Hürriyet'e cevap mask
AKP'li Ali Güney'den Hürriyet'e cevap
AKP'li Yılmaz'dan Hürriyet'e: "Tam bir eşkıyalık" mask
AKP'li Yılmaz'dan Hürriyet'e: "Tam bir eşkıyalık"
Kocaelili başpehlivan Tanju Gemici, Gebze'deki güreşte dışlandı mask
Kocaelili başpehlivan Tanju Gemici, Gebze'deki güreşte dışlandı
Ayaz'dan Hürriyet'e kısa cevap mask
Ayaz'dan Hürriyet'e kısa cevap
Değirmendere'yi yasa boğan ölüm mask
Değirmendere'yi yasa boğan ölüm

GALERİ

Palet imalathanesindeki konteynerler alev alev yandı mask
Palet imalathanesindeki konteynerler alev alev yandı
620 iletişimci mezun oldu mask
620 iletişimci mezun oldu
Kartepe’de geri dönüşüm fabrikasında yangın mask
Kartepe’de geri dönüşüm fabrikasında yangın
Üsküdar’da İmamoğlu kutlaması mask
Üsküdar’da İmamoğlu kutlaması
AKP, İstanbul seçimleri için sahada mask
AKP, İstanbul seçimleri için sahada
Kocaeli'den komşuya akın var! mask
Kocaeli'den komşuya akın var!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL