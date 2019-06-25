Erdoğan: Yeni bir dönemin eşiğindeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından bir mesaj yayımlayarak, "AK Parti olarak bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, ülkemizin barış, refah ve istikrarından taviz vermeden Cumhur İttifakı'nın ilkeleri çerçevesinde, birlik ve beraberlik içinde 2023 hedeflerine yürüyeceğiz" dedi. Ayrıca teşekkür metni bazı gazetelerin arka sayfasında da yayımlandı.
2023 HEDEFİNE YÜRÜYECEĞİZ
"Bizim için her seçim, aziz milletimize hesap verdiğimiz bir imtihandır ve milletimizin iradesi her zaman, her şeyin üstündedir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Haziran İstanbul seçimlerine ilişin olarak şu ifadeleri kullandı: "AK Parti olarak bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, ülkemizin barış, refah ve istikrarından taviz vermeden Cumhur İttifakı'nın ilkleri çerçevesinde, birlik ve beraberlik içinde 2023 hedeflerine yürüyeceğiz." İfadelerini kullandı.
"YENİ BİR DÖNEMİN EŞİĞİNDEYİZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Birlikte yürünecek daha çok yolumuz, bu eşsiz vatanı ve aziz İstanbul'u taşıyacak daha çok hedefimiz var" ifadelerini kullanarak şunları söyledi:
"Bu vesileyle seçim çalışmaları sırasında bizden desteğini esirgemeyen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve MHP'li kardeşlerimize, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, AK Parti teşkilatlarına, saha seçim çalışmalarımıza emeğiyle katkı sunan tüm kardeşlerimize, Anadolu'nun dört bir yanından tatilini yarım bırakarak oy kullanmak için gelen ve oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getiren tüm İstanbul seçmenine en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Dün olduğu gibi yarın da milli iradenin yanında ve milli iradenin emrinde olacağız."
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Yorumlar
(1 )
Ömer - yeni bir dönemin eşiğinde laz (pardon ak) partiye daha çok mütahit daha çok rizeli girecek (bu ara rizede kahvehanelerde pişpirik oynayan erkek rizeli kalmamış. hepsi ya mitletvekili, ya belediye başkanı ya da daire başkanı). böylece özalın anapı gibi olur. özal anapın sonunu göremedi. belki onun için daha iyi oldu. rte canlı canlı laz partinin dibini görür bu gidişte.
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