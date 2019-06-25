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Çaydan sonra şekere de zam!

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. şekere yüzde 16 zam yapıldığını açıkladı.
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Türk Şeker'in resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, "50 Kg’lık polipropilen torbalarda ambalajlı kristal şekerin fabrika çıkışı satış fiyatı, 25.06.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere % 16 artırılarak (KDV hariç) 3,57 TL/Kg olarak yeniden tespit edilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur" denildi.

ÇAYA DA GELMİŞTİ

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), kuru çaya yüzde 15 zam yaptı. ÇAYKUR, artan yaş çay ürün, işçi ve işletme maliyetlerini göz önünde bulundurarak kuru çaya zam yapma kararı aldı. ÇAYKUR Yönetim Kurulu kararı ile kuru çaya yapılan yüzde 15 zam bugünden itibaren geçerli olacak. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bir süredir çay sektörü temsilcileri fiyat maliyet artışları nedeniyle kuru çaya zam talebinde bulunuyordu.

Bugün 10:53 TSİ - Ekonomi

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Yorumlar

(2)
02

Cafer Güneş - Akp aklı sıra, vatandaştan hıncını alıyor.artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.krizle gelen,krizle gidecek inşALLAH.

Yanıtla . 0Beğen 25 Haziran 12:20
01

Hasan - şu zamları seçimden önce yapsaydınız. hiç olmazsa duruşunuzu gösterirdiniz.

Yanıtla . 1Beğen 25 Haziran 11:17

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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