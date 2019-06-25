Akşener: Winter is coming sayın Erdoğan

Meral Akşener'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"23 HAZİRAN ADALET BAYRAMI OLDU"

"Biz bu arkadaşların T.C. ibaresinden rahatsız olduklarını öğrendik, ama hangi arada İstiklal Marşı’na sinir olmaya başladılar? Onu da yeni öğrendik. Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsan boş, göklerden gelen bir karar vardır. 23 Haziran adalet bayramı oldu. Sandığı tekmeleyenlere anlamlı bir ders veren büyük Türk milletine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Egemenliğin kayıtsız şartsız sahibi milletime, tüm İstanbullulara saygılarımı sunuyorum. Bu milletin evladı olmaktan bir kez daha gurur duyuyorum. Milletimiz bir kişiyi bir siyasi partiyi destekledi mi arkasında durur. Ama unutulduğunu anladığında gereğini yapmasını çok iyi bilir. Sadece Millet İttifakı'na oy veren arkadaşlarımızın değil, 31 Mart’ta Cumhur ittifakı'na oy veren vatandaşlarımızın da büyük payı var. Cumhur ittifakı'na oy veren vatandaşlarımız bugün Millet İttifakı'nın adayına hukuksuzca engel olan zihniyet bana da aynısını yapar dedi. Bu seçimin kaybedeni mesela şehre, İstanbulumuza ihanet edenlerdir. Şehri betona gömenler, İstanbul’un parasını çarçur edip adına hizmet diyenlerdir. Trafiği ömür törpüsü edenler, güzelim şehri ağaçsız kuşsuz bırakanlardır. Bizler siyasi partiler olarak çalıştık. Ancak açık yüreklilikle ifade etmek isterim ki, 23 Haziran Türk milletinin destanıdır. Henüz 2 yaşını doldurmamış partimizle seçim maratonunda soluksuz koştunuz. İyi ve cesur insanlar 17 yıldır durdurulamaz denileni durdurdunuz, iyi ki varsınız"

"WINTER IS COMING"

"Ekonomi artık dikiş tutmaz hale geldi. Ülkemiz tarihinin en ağır krizlerinden biri ile karşı karşıya. Öğünler eksilip lokmalar küçülüyor. Köprüde kendini yakanlar, okulda açlıktan düşüp bayılanlar var bu ülkede. Bu arada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 1 yılını doldurdu. İhtiyaç kredilerinde yıllık faiz oranı yüzde 17,3’ten yüzde 26’ya yükseldi. Konut kredilerinde de durum aynı. İnşaat ve otomotiv sektörleri kan ağlıyor. Ekonomi adalet, demokrasi, hukuk, düzgün bir devlet yönetimi ister. Yoksa ekonomi düzelmez. Damadın masallarıyla seçimlere kadar geldiniz artık bıçak kemiğe dayandı. Buzdolabını ben getirdim, karnınızı ben doyurdum gibi söylemler karın doyurmuyor. Neredeyse Anadolu'ya İslamiyeti ben getirdim diyeceksiniz. Duble yol yaptınız diye ebediyen sizi iktidarda mı tutacağız. Masallar ve rakamlar milletin karnını doyurmuyor Sayın Erdoğan. Damadınızı ayak altından çekin, liyakatli birini ekonominin başına getirin. Türkiye’de artık yeni bir dönem başladı. Artık kış geliyor yani Winter is coming sayın Erdoğan. Çoğu gitti azı kaldı diyorum. Durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Türk milleti bizden çözüm bekliyor. Hastanede sıra bekleyenler çözüm bekliyor. Her sabah omzumda yükle uyanıyorum. Hiç merak etmeyin, ya çözeceğiz, ya çözeceğiz. Türkiye’nin tüm kronik sorunlarını çözeceğiz. Biz topyekûn bir gelişme vadediyoruz. Türk bankalarını mevduatlarla dolup taştığı bir ekonomi vadediyoruz"