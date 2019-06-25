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Büyükakın: Derince'ye Millet Bahçesi kazandıracağız

Başkan Büyükakın, eski İsmetpaşa Stadyumu alanına Derince’ye yakışacak bir millet bahçesi kazandıracaklarını söyledi.
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Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Derince Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Necdet Meriçli ve yönetimiyle bir araya geldi. Samimi ve bir o kadar da verimli geçen görüşmede, Kocaeli’nin gelişimine dönük öneriler dile getirilirken, Derince’ye yapılacak sosyal, kültürel ve eğitim alanlarındaki projeler de ele alındı. Yeşilin ve mavinin şehri Kocaeli yaklaşımının huzurlu bir kent için çok önemli olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın, eski İsmetpaşa Stadyumu alanında Derince’ye yakışacak bir millet bahçesi kazandıracaklarını söyleyerek, “Millet Bahçesi konseptine uygun projelendireceğimiz bu alan 120 bin metrekare olacak. Vatandaşlarımız huzurlu bir ortamda keyifli bir yaşam sürecekler” açıklamasını yaptı.

KOCAELİ İÇİN HEP BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ”

Seçim kampanyası dönemi başta olmak üzere her an çevreye saygılı bir şehir anlayışıyla hareket edeceklerini dile getiren Başkan Büyükakın, sivil toplum kuruluşlarının bu alanda en büyük destekçileri olacağını da ifade etti. Halkla birlikte yönetim modeli ve yaklaşımıyla hareket ettiklerini de söyleyen Büyükakın, Derince Lisesi Mezunları Derneği’nin fikir ve önerilerine de değer verdiklerini vurguladı. Mutlu Şehir Kocaeli hedefine birçok başlık altında ulaşacaklarını, ortak akıl ve katılımcılığın ise bunun tam merkezinde olduğunu açıklayan Başkan Büyükakın, “Huzurlu ve sağlıklı şehir Kocaeli için hep birlikte çalışacağız” hatırlatmasını yaptı.

KÜLTÜR VE SANATIN BU KENTTE HÂKİM OLMASINI İSTİYORUM”

Bir kentin çocuklarının, gençlerinin, kadınlarının, yaşlılarının ve engellilerinin mutlu olacakları bir Kocaeli için kolları sıvadıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Kültür ve sanatın her alanının bu kentte hâkim olmasını istiyorum. Bunun için sivil toplum kuruluşlarımıza büyük görev düşüyor. Sürdürülebilir ve verimli her projeye destek olmak için çalışacağız” sözlerini sarf etti. Konukseverliğinden dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkür eden Derince Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Necdet Meriçli ise, 30 Haziran Pazar günü 60 Evler Gösteri Merkezi’nde organize edecekleri Türk Sanat Müziği etkinliğine tüm Kocaelileri ve Başkan Büyükakın’ı davet etti.

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