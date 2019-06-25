Ömer - laz (pardon ak) parti istanbul seçimini alabilmek için apo-pkk ile işbirliğine girecek kadar alçaldı. beka sorunu var deyip oy istediler. sonunda gidip katil apodan destek istediler. fakat istanbullu gereken cevabı verdi. birileri için yolun sonu göründü. nerede ise 20 yıldır iktidarda. başlayan hersey biter. yeter da. emekli ol artık.