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AKP'den, yeni kurulacak 2 partiye 80 vekilin geçeceği iddia edildi

İstanbul'da seçimi Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partiye AKP'den 80 milletvekilinin katılacağı iddia edildi.
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İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini CHP Adayı Ekrem İmamoğlu'nun rekor farkla kazanmasının ardından Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı ifade edilen iki yeni partiye AKP 'den 80 civarında vekilin katılacağı iddia edildi. Yeniçağ yazarı Ahmet Takan bugün yayımlanan "AKP'li muhaliflerin sabrı taştı..." başlıklı yazısında İstanbul seçimini İmamoğlu'nun kazanmasının ardından Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu iki ayrı partiye toplam 80 civarında AKP'li vekilin geçeceğini yazdı.

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Yorumlar

(6)
06

Ömer - laz (pardon ak) parti istanbul seçimini alabilmek için apo-pkk ile işbirliğine girecek kadar alçaldı. beka sorunu var deyip oy istediler. sonunda gidip katil apodan destek istediler. fakat istanbullu gereken cevabı verdi. birileri için yolun sonu göründü. nerede ise 20 yıldır iktidarda. başlayan hersey biter. yeter da. emekli ol artık.

Yanıtla . 0Beğen 25 Haziran 12:42
05

Cafer Güneş - Ali Babacan umarım parti kurar.şimdiden 3 oy banko.davutoğlu siyaset adamı değil.

Yanıtla . 0Beğen 25 Haziran 12:26
04

Hasan Ağır - Ya şu balonları şişirmeyin.Tayyip sayesinde makam sahibi oldular.Ne karşılkları var toplumda.O sorunun mimarı davutbey bir tane saysinde sorunsuz komşu bırakmadı.Ayrıca başbakanlıktan alınınca gıkı bile çıkmadı.Şidi efeleniyor.Artık bu ülkede tabanı olmayanlar tutmaz.

Yanıtla . 0Beğen 25 Haziran 12:26
03

Vatandaş - AKP BİTİYOR :)))

Yanıtla . 0Beğen 25 Haziran 11:52
02

Kemal - feto gene atağa geçmiş

Yanıtla . 0Beğen 25 Haziran 11:47
01

osman han - Ali babacan tamam.ama Davutoğlu başarısız dış politika mimarı, Suriyeyi başımıza bela eden kişi

Yanıtla . 1Beğen 25 Haziran 11:33
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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