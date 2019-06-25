İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini CHP Adayı Ekrem İmamoğlu'nun rekor farkla kazanmasının ardından Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı ifade edilen iki yeni partiye AKP 'den 80 civarında vekilin katılacağı iddia edildi. Yeniçağ yazarı Ahmet Takan bugün yayımlanan "AKP'li muhaliflerin sabrı taştı..." başlıklı yazısında İstanbul seçimini İmamoğlu'nun kazanmasının ardından Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu iki ayrı partiye toplam 80 civarında AKP'li vekilin geçeceğini yazdı.
Bugün 11:10 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 11:15 TSİ
AKP'den, yeni kurulacak 2 partiye 80 vekilin geçeceği iddia edildi
İstanbul'da seçimi Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partiye AKP'den 80 milletvekilinin katılacağı iddia edildi.
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Yorumlar
(6 )
Ömer - laz (pardon ak) parti istanbul seçimini alabilmek için apo-pkk ile işbirliğine girecek kadar alçaldı. beka sorunu var deyip oy istediler. sonunda gidip katil apodan destek istediler. fakat istanbullu gereken cevabı verdi. birileri için yolun sonu göründü. nerede ise 20 yıldır iktidarda. başlayan hersey biter. yeter da. emekli ol artık.
Cafer Güneş - Ali Babacan umarım parti kurar.şimdiden 3 oy banko.davutoğlu siyaset adamı değil.
Hasan Ağır - Ya şu balonları şişirmeyin.Tayyip sayesinde makam sahibi oldular.Ne karşılkları var toplumda.O sorunun mimarı davutbey bir tane saysinde sorunsuz komşu bırakmadı.Ayrıca başbakanlıktan alınınca gıkı bile çıkmadı.Şidi efeleniyor.Artık bu ülkede tabanı olmayanlar tutmaz.
Vatandaş - AKP BİTİYOR :)))
Kemal - feto gene atağa geçmiş
osman han - Ali babacan tamam.ama Davutoğlu başarısız dış politika mimarı, Suriyeyi başımıza bela eden kişi
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