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Kocaeli Fuarı'nda temizlik ve onarım çalışması yapıldı

Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaz konserleri öncesinde Kocaeli Fuarı’nda temizlik, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.
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Kocaeli Fuarı 26 Haziran Çarşamba günü sevilen sanatçı Nil Karaibrahimgil konseri ile vatandaşlara kapılarını açıyor. Yaz konserlerine vatandaşlar büyük ilgi gösterirken Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri Kocaeli Fuarı’nda temizlik ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

KENTSEL DONATILAR TAMİR EDİLDİ

Büyükşehir Belediyesi ekipleri Kocaeli Fuarını yıl boyunca düzenli olarak temizliyor ve onarımlarını gerçekleştiriyor. 26 Haziran Çarşamba günü Nil Karaibrahimgil’in sahne almasıyla başlayacak olan Yaz Konserleri etkinlikleri öncesinde ekipler temizlik, bakım ve onarım çalışmalarına devam etti. Çalışmalar kapsamında fuar alanı içerisinde tahrip olmuş olan bank, masa ve diğer kentsel donatılar tamir edildi.

GÖLDEKİ YOSUN VE DİĞER MADDELER TEMİZLENDİ

Fuarı alanı içerisindeki büyüyen otlar kesilirken göl etrafındaki yürüyüş yollarının temizliği yapıldı. Yollardaki deforme olan noktaların tamiratı yapılırken göldeki yosunlar ve diğer maddeler temizlendi. Fuarı alanı içerisindeki fıskiyelerin tamiri ve bakımı gerçekleştirildi. Kocaeli Fuar alanı içerisindeki yollar da periyodik olarak mini yol süpürge araçlarıyla periyodik olarak temizleniyor. Yapılan çalışmalar ile Kocaeli Fuarı, vatandaşların gönül rahatlığı ile ailecek dolaşması için hazır hale getirildi.

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Yorumlar

(3)
02

Özgür - Her yere bir şeyler yapıldı ama Kocaeli Fuarına senelerdir bir tek çivi çakılmadı, yenilenmedi modern bir hale getirilmedi. Gidin bir bakın Eskişehir'e, Kayseri'ye adamlar ne güzel projeler yapmışlar. Bu yönetimin Kocaeli Fuarına bir tavrı var onu çözemedim ya bu alana birileri göz dikti bir şeyler yapılacak ondan dolayı bekleniyor. Ben seneler önce bu fuara gitmeyi bıraktım senede 6-7 sanatçı getirmekle bir şeyle yapılmış olmuyor. Fuarın her tarafı berbat bir şekilde o fuarı yönetenler ne yapıyorlar koca bir sene, bunu da onlara sormak lazım!

Yanıtla . 3Beğen 25 Haziran 11:39
01

osman han - Yıllarca AKP yerel yöneticilerince atıl bırakılan Fuar alanımız yeniden canlılığına kavuşturulmalı. Sayın Fatma Hürriyete büyük iş düşüyor.

Yanıtla . 1Beğen 25 Haziran 11:35
03

Kemal - @osman han 01 nolu yoruma cevabı: Fatma hürriyet istesede bir şey yapamaz fuar büyükşehir yetki alanında el sürdürmezler...!

Yanıtla . 0Beğen 25 Haziran 11:54
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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