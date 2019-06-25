Kocaeli Fuarı'nda temizlik ve onarım çalışması yapıldı

Kocaeli Fuarı 26 Haziran Çarşamba günü sevilen sanatçı Nil Karaibrahimgil konseri ile vatandaşlara kapılarını açıyor. Yaz konserlerine vatandaşlar büyük ilgi gösterirken Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri Kocaeli Fuarı’nda temizlik ve onarım çalışması gerçekleştirdi.
KENTSEL DONATILAR TAMİR EDİLDİ
Büyükşehir Belediyesi ekipleri Kocaeli Fuarını yıl boyunca düzenli olarak temizliyor ve onarımlarını gerçekleştiriyor. 26 Haziran Çarşamba günü Nil Karaibrahimgil’in sahne almasıyla başlayacak olan Yaz Konserleri etkinlikleri öncesinde ekipler temizlik, bakım ve onarım çalışmalarına devam etti. Çalışmalar kapsamında fuar alanı içerisinde tahrip olmuş olan bank, masa ve diğer kentsel donatılar tamir edildi.
GÖLDEKİ YOSUN VE DİĞER MADDELER TEMİZLENDİ
Fuarı alanı içerisindeki büyüyen otlar kesilirken göl etrafındaki yürüyüş yollarının temizliği yapıldı. Yollardaki deforme olan noktaların tamiratı yapılırken göldeki yosunlar ve diğer maddeler temizlendi. Fuarı alanı içerisindeki fıskiyelerin tamiri ve bakımı gerçekleştirildi. Kocaeli Fuar alanı içerisindeki yollar da periyodik olarak mini yol süpürge araçlarıyla periyodik olarak temizleniyor. Yapılan çalışmalar ile Kocaeli Fuarı, vatandaşların gönül rahatlığı ile ailecek dolaşması için hazır hale getirildi.
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Yorumlar
(3 )
Özgür - Her yere bir şeyler yapıldı ama Kocaeli Fuarına senelerdir bir tek çivi çakılmadı, yenilenmedi modern bir hale getirilmedi. Gidin bir bakın Eskişehir'e, Kayseri'ye adamlar ne güzel projeler yapmışlar. Bu yönetimin Kocaeli Fuarına bir tavrı var onu çözemedim ya bu alana birileri göz dikti bir şeyler yapılacak ondan dolayı bekleniyor. Ben seneler önce bu fuara gitmeyi bıraktım senede 6-7 sanatçı getirmekle bir şeyle yapılmış olmuyor. Fuarın her tarafı berbat bir şekilde o fuarı yönetenler ne yapıyorlar koca bir sene, bunu da onlara sormak lazım!
osman han - Yıllarca AKP yerel yöneticilerince atıl bırakılan Fuar alanımız yeniden canlılığına kavuşturulmalı. Sayın Fatma Hürriyete büyük iş düşüyor.
Kemal - Fatma hürriyet istesede bir şey yapamaz fuar büyükşehir yetki alanında el sürdürmezler...!
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