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LGS’de şampiyon BİLNET’ten çıktı

BİLNET Kocaeli, ilk yılında Lise Geçiş Sınavı’nda (LGS) müthiş bir başarıya imza attı. Şampiyon, 500 tam puanla BİLNET’ten çıktı. Bilindiği üzere LGS sınavında 565 öğrenci Türkiye birincisi olmuştu.
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Sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumları için 1 Haziran’da yapılan LGS sonuçları açıklandı. Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon öğrencinin katıldığı sınavda, eğitim-öğretime bu yıl başlayan BİLNET Kocaeli, inanılmaz bir başarıya imza atarak, zirveye damga vurdu. Bütün soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puanla şampiyonun yer aldığı BİLNET’te, öğrencilerin %60’ı hedefi 12’den vurdu anlamına gelen ilk %1’lik dilimin içinde yer aldı.

ZAFERLERİNİ KUTLADILAR

LGS’de topyekun başarı elde eden BİLNET’te, öğrencilerin %25’i %2 ile 5’lik dilim arasında, %15’i ise %10’luk dilimde yer aldı. BİLNET Kocaeli yönetimi, başarılı öğrencileriyle dün kahvaltıda bir araya gelerek, LGS zaferini kutladı. BİLNET Kocaeli Yönetim Kurulu Başkanı Ali Korkmaz, Kampüs Müdürü Yasemin Demirkol ve idarecilerin de yer aldığı kutlamada, 500 tam puanlı şampiyon Işıl Özen ile bütün öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

BAŞARI İÇİN MAZERET YOK

BİLNET Kocaeli Yönetim Kurulu Başkanı Ali Korkmaz, ilk yılında verdikleri sözleri tutmanın onurunu yaşadıklarını belirterek, “Eğitim-öğretim dönemine başlarken, başarı için mazeret yok demiştik. Başarıyı nasıl yakalayacağımızı tarif ederken, bir çemberden bahsetmiştik. Öğretmen mutlu olursa, öğrenci; öğrenci mutlu olursa başarı gelir, veli ve idareciler de mutlu olur demiştik. Bu çatı altında mutluluk var. Herkes işini severek, isteyerek ve başarı için mazeret yok diyerek çalışıyor” dedi.

SOSYAL ETKİNLİKLERDEN GERİ KALMADILAR

Disiplinli çalışmanın yanında öğrencilerin bir yıl boyunca hiçbir sosyal etkinlikten geri kalmadığının da altını çizen Korkmaz, “Öğrencilerimiz şampiyon olurken müzikle, sanatla, sporla da iç içe oldu. Onlarca etkinliğe katıldı. Gösterilerde yer aldı. Biz sadece akademik başarıya değil, öğrencilerimizin sosyal hayatta da kendini en iyi şekilde ifade eden bireyler olmasını istediğimizi söylemiştik. Eğitim-öğretime başlarken verdiğimiz bütün sözleri yerine getirmekten ayrıca mutluluk duyuyoruz” dedi.

GÜÇLÜ MARKAYLA AKREDİTE OLDUK

Korkmaz, “İzmit Tepeköy Mahallesi Egemenlik Caddesinde bulunan, anasınıfından ilimizin ilk özel fen lisesine kadar 58 derslik oluşan ve 1400 öğrenci kapasiteli BİLNET Kocaeli’nin LGS’deki başarıyı, üniversiteye geçiş sınavında da yakalayacağından eminiz. Eğitim camiası içinden gelerek, Bilnet gibi güçlü bir markayla akredite olduk” diye konuştu.

TEK DEĞİL, TOPYEKÛN BAŞARI

Korkmaz, “Bir yıl boyunca her aşamada bizimle birlikte olan Bilnet yönetimine, değerli öğretmen ve idarecilerimize, en önemlisi öğrenci ve velilerimize bu başarıdaki katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Burada en önemli şey başarının tek değil, topyekun gelmiş olmasıdır. Bütün öğrencilerimizin Türkiye’nin zirvesinde yer almasıdır. Bu, yaptığımız işin tesadüf olmadığının en önemli göstergesidir. Yakında açıklanacak üniversite sınavında da yine başarılı sonuçlar bekliyoruz” dedi. Selin BECER

Bugün 12:09 TSİ - Eğitim

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Yorumlar

(1)
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Ahmet Gunes - Tebrik ediyorum once ali beyi ve ekibini bilgi köprüsü ile baslayan süreçte çok emegi var üzerimizde

Yanıtla . 0Beğen 25 Haziran 12:26

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