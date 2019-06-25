İzmit’in kurtuluş etkinlikleri kapsamında 28 Haziran da İzmitlilere unutulmaz bir gösteri yapacak olan Solo Türk, büyük gösteri öncesi prova uçuşu gerçekleştirecek. İzmit Belediyesi’nden yapılan duyuruda bugün (Salı) saat 12.30 sularında İzmit semalarında uçacak olan Solo Türk gösteri uçağı, vatandaşlara 28 Haziran da yapacağı asil gösterisi öncesinde heyecanlı dakikalar yasatacak.