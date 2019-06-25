İzmit’in kurtuluş etkinlikleri kapsamında 28 Haziran da İzmitlilere unutulmaz bir gösteri yapacak olan Solo Türk, büyük gösteri öncesi prova uçuşu gerçekleştirecek. İzmit Belediyesi’nden yapılan duyuruda bugün (Salı) saat 12.30 sularında İzmit semalarında uçacak olan Solo Türk gösteri uçağı, vatandaşlara 28 Haziran da yapacağı asil gösterisi öncesinde heyecanlı dakikalar yasatacak.
Bugün 12:12 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 12:13 TSİ
Solo Türk’ten büyük gösteri öncesi prova uçuşu
İzmit’in kurtuluş etkinlikleri kapsamında 28 Haziran da İzmitlilere unutulmaz bir gösteri yapacak olan Solo Türk, büyük gösteri öncesi prova uçuşu gerçekleştirecek.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz