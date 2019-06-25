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LGS'de Kültür'den 2 birinci çıktı

Başiskele’de kurulduğu yıldan itibaren çok önemli başarılara imza atan Kültür Okulları 2019 Liseye Geçiş Sınavı’nda da farkını ortaya koydu.
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Başiskele’de kurulduğu yıldan itibaren çok önemli başarılara imza atan Kültür Okulları 2019 Liseye Geçiş Sınavı’nda da farkını ortaya koydu. 24 Haziran’da açıklanan sınav sonuçlarına göre Murat Çulha ve Zeynep İrem Altun tüm soruları doğru cevaplayarak tam puan almayı başardı. Bilindiği üzere LGS sınavında 565 öğrenci Türkiye birincisi olmuştu. 42 öğrenci ise %5 lik dilime girerek büyük bir başarı elde ettiler. 

2 TÜRKİYE BİRİNCİSİ

1 Milyon 29 bin 8. Sınıf öğrencisinin 1 Haziran Cumartesi günü katıldığı Liseye Geçiş Sınavı’nda ilimizin başarılı eğitim kurumları arasında olan Kültür Okulları’ndan 78 öğrenci sınava katıldı. Murat Çulha ve Zeynep İrem Altın tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye Birincisi oldular. 28 öğrenci %3’lük dilime girmeyi başarırken, 42 öğrenci ise %5’lik dilime girerek büyük başarı elde ettiler. Okul genelinde ise öğrencilerin tam %98’i nitelikli okullara girmeye hak kazandılar. Kültür Okulları Genel Müdürü İsmail Aydemir oluşan tablodan dolayı gururlu olduklarını, öğrencilerinin elde ettikleri başarılarından dolayı kendilerini tebrik ettiğini dile getirdi.

KÜLTÜR FEN LİSESİNE YOĞUN TALEP

2019-2020 eğitim öğretim yılında faaliyete geçecek olan Kültür Fen Lisesi’ne Kültür’lü öğrencilerden yoğun talep var. 8. Sınıf öğrencilerinin %42’sinin fen liselerine gitmeyi garantilediği Kültür Okullarında, öğrencilerin çoğu Kültür Fen Lisesini tercih etti. Sınırlı sayıda kontenjanın olduğu Kültür Fen Lisesinin eğitim olanaklarından yararlanmak isteyen öğrencilerin burs oranları ve kayıt görüşmeleri için Başiskele’de bulunan Kültür Okulları Kampüsüne giderek yadawww.bilgilikulturokullari.com adresinden detaylı bilgi alabilirler.

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