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Çeker: 112 çalışanları belirsizliğe sürükleniyor

112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarında görev yapan sağlık çalışanlarının nöbetlerinin keyfi düzenlemelerle değiştirildiğini söyleyen Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, “Kesintisiz hizmet veren 112 çalışanlarının mesaiye başlama saatlerini değiştirmek, çalışanı belirsizliğe sürüklemek kimsenin hakkı değil” dedi.
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Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarında görev yapan sağlık çalışanlarının nöbet değişimlerine yönelik basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada konuşan Çeker, “İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları’nın ve sağlık çalışanlarının sağlık hizmetlerini sevk ve idaresini planlayan İl Ambulans Servisi Başhekimliği işini gücünü bırakmış işleyen ve çalışanların memnun olduğu ilimizdeki tüm 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarda uygulanan mesai uygulamasını yok saymıştır” dedi.

MESAİ SAATLERİNDE KEYFİ DÜZENLEME

Çalışanın belirsizliğe sürüklenmemeli diyen Çeker, “112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında görev yapan personelin çalışma saatleri ve sürelerinin yasal dayanaktan yoksun bir şekilde idarenin Whatsapp üzerinden yayınladıkları resmiyeti olmayan mesaj ile çalışanların mesai saatlerini keyfi düzenleme ile belirlenmesi çalışanlarda rahatsızlık yaratmıştır. 24 saat kesintisiz hizmet veren 112 çalışanlarının mesaiye başlama saatlerini değiştirmek, çalışanı belirsizliğe sürüklemek kimsenin hakkı değildir” dedi.

ÇALIŞMA BAŞARISI TESİS EDİLMELİ

Çeker, “Sendika olarak gerekli başvuruları yaparak fiili durumun sonlandırılmasını talep ettik. Üyelerimiz içinde örnek başvuru dilekçeleri hazırlayarak çalışanların da bireysel olarak haklarını aramalarının da önünü açtık. Beklentimiz gerekli düzenlemelerin yapılarak çalışma barışının tesis edilmesidir. Konu ile ilgili 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında görev yapan sağlık çalışanlarını nöbetlere dilekçe ile itiraz etmelerini ve itiraz sonrası konuyu idari yargıya taşıyarak dava açmaya davet ediyoruz” dedi. Selin BECER

Bugün 12:47 TSİ - Sağlık

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